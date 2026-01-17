Logo
Рекордан број поднијетих захтјева за банкрот у Финској у посљедњих 30 година

Извор:

Танјуг

17.01.2026

12:38

Катанац врата капија
Фото: Bich Tran/Pexels

Број поднијетих захтјева за банкрот у Финској је достигао највиши ниво у посљедњих 30 година, показују најновији статистички подаци, преносе данас медији у тој земљи.

Број захтјева у посљедње три године је у порасту у скоро свим секторима, преноси фински јавни сервис "Yle".

Према подацима финске статистичке службе "StatFin", нешто више од 3.900 компанија је прошле године поднијело захтев за банкрот што је највећа бројка забележена од 1996. године.

У тим компанијама било је запослено око 14.300 људи.

"StatFin" је такође саопштио да је у децембру 2025. године покренуто 360 стечајних поступака, или 92 више него у истом мјесецу претходне године, што је повећање од 34 процента.

Агенција која обрађује статистичке податке саопштила је да је недавни већи талас банкрота почео прије неколико година.

Како се наводи, од 2023. у просјеку је 3.600 компанија годишње поднијело захтјев за банкрот.

Годишњи просјек током 2010-их износио је око 2.700 компанија.

Број запослених који су погођени банкротством компанија сугерише, међутим, да су углавном погођена мала и средња предузећа.

"StatFin" је навео да је највећи број фирми које су поднијеле захтев за банкрот био у грађевинском сектору, укупно 768.

