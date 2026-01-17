Тешка несрећа у БиХ: Погинула једна особа

Извор:
Кликс
17.01.2026
12:24
Коментари:0
У мјесту Азаповићи, у општини Кисељак, је синоћ пријављена саобраћајна несрећа у којој је једна особа погинула.
Како је за Клиx.ба речено из МУП-а Средњобосанског кантона, несрећа се догодила у 00:50 сати, а пријављена је у Полицијској станици Кисељак.
Република Српска
Тадић: Крњи Уставни суд БиХ дјелује као инструмент ревизије и рушења Дејтона
Погинула је женска особа Ј.М. (1956), док други учесник несреће није идентификован, јер је отишао с мјеста несреће.
Службеници МУП-а СБК активно раде на идентификацији и проналаску возача који је учествовао у овој несрећи.
Друштво
Појачана фреквенција возила на прелазу Градишка
Увиђај на мјесту несреће су извршили службеници Полицијске управе Кисељак уз присуство дежурног тужиоца Тужилаштва СБК.
Најновије
Најчитаније
13
57
13
56
13
52
13
48
13
45
Тренутно на програму