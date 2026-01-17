Logo
Тешка несрећа у БиХ: Погинула једна особа

Кликс

17.01.2026

12:24

0
Тешка несрећа у БиХ: Погинула једна особа
Фото: АТВ

У мјесту Азаповићи, у општини Кисељак, је синоћ пријављена саобраћајна несрећа у којој је једна особа погинула.

Како је за Клиx.ба речено из МУП-а Средњобосанског кантона, несрећа се догодила у 00:50 сати, а пријављена је у Полицијској станици Кисељак.

огњен тадић

Република Српска

Тадић: Крњи Уставни суд БиХ дјелује као инструмент ревизије и рушења Дејтона

Погинула је женска особа Ј.М. (1956), док други учесник несреће није идентификован, јер је отишао с мјеста несреће.

Службеници МУП-а СБК активно раде на идентификацији и проналаску возача који је учествовао у овој несрећи.

Гранични прелаз Градишка-26122025

Друштво

Појачана фреквенција возила на прелазу Градишка

Увиђај на мјесту несреће су извршили службеници Полицијске управе Кисељак уз присуство дежурног тужиоца Тужилаштва СБК.

Саобраћајна несрећа

Kiseljak

poginuo pješak

