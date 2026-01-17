Logo
Повријеђен пјешак у саобраћајној несрећи: Увиђај у току

Извор:

Аваз

17.01.2026

11:47

Коментари:

0
Полиција аутомобил
Фото: АТВ БЛ

Пјешак је јутрос задобио повреде у саобраћајној несрећи која се догодила у сарајевском насељу Храсно.

Како је потврђено из Оперативног центра МУП-а КС, несрећа им је пријављена око 7:10 сати, у улици Алеја Липа до броја 52.

Жељка Цвијановић

БиХ

Цвијановић: Спољна наметања су БиХ водила из кризе у кризу; Показала су се као катастрофална

- Учествовало је једно моторно возило и пјешак. Пјешак је задобио тјелесне повреде. Тренутно се ради увиђај. Степен повреда немамо још – речено је за „Аваз“.

Сарајево

Саобраћајна несрећа

povrijeđen pješak

