Повријеђен пјешак у саобраћајној несрећи: Увиђај у току

Извор:
Аваз
17.01.2026
11:47
Коментари:0
Пјешак је јутрос задобио повреде у саобраћајној несрећи која се догодила у сарајевском насељу Храсно.
Како је потврђено из Оперативног центра МУП-а КС, несрећа им је пријављена око 7:10 сати, у улици Алеја Липа до броја 52.
- Учествовало је једно моторно возило и пјешак. Пјешак је задобио тјелесне повреде. Тренутно се ради увиђај. Степен повреда немамо још – речено је за „Аваз“.
