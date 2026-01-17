Ушли као купци у радњу, па украли 10.000 евра: Власник завршио на хауби аутомобила

Извор:
Телеграф
17.01.2026
08:22
Филмска пљачка догодила се синоћ на Звездари када су четворица непознатих мушкараца опљачкали продавницу и том приликом повриједили сина власника локала (29) који је држављанин Кине.
Све се одиграло око 19 часова, у тренутку када је у радњи био младић сам. Према информацијама портала ''Телеграф.рс'', нападачи су имали разрађен план и тачно подијељене улоге како би се домогли плијена.
Како сазнаје поменути портал, тројица разбојника су ушла у локал и почела да запричавају младића, претварајући се да су муштерије. Док су они одвлачили пажњу несрећном момку, четврти члан банде се ушуњао у унутрашњост просторије.
Он је успио да пронађе "штек" гдје је младић сакрио новац и из њега узео око 10.000 евра.
Драма је кулминирала када је син власника схватио шта се дешава. У покушају да спријечи пљачкаше да побјегну са плијеном, дошло је до физичког сукоба у којем су га нападачи ударили.
"Младић се борио до посљедњег даха. Када су сјели у аутомобил да побјегну, он се у очају бацио на хаубу возила како би их зауставио", открива извор близак истрази.
Безобзирни разбојници се ни тада нису зауставили - дали су гас и под пуном брзином кренули, након чега је младић спао са возила, а они нестали у непознатом правцу.
Припадници полиције са Звездаре интензивно трагају за четворицом нападача. На лицу мјеста су узети трагови, а тренутно се прегледају снимци са надзорних камера из објекта, али и са околних зграда, како би се идентификовало возило и пљачкаши.
Истрага је у току.
