Полиција на ногама: Улетио у радњу са пиштољем и отео сав новац

У продавници Shop&GO у Рузвелтовој улици вечерас око 18.45 часова догодило се разбојништво, када је за сада непознати мушкарац, уз пријетњу ватреним оружјем, од запослених одузео новац.
Према првим информацијама, извршилац је након тога приморао раднике да му отворе задњи излаз објекта, након чега се удаљио у непознатом правцу. У инциденту није било повријеђених.
На лицу мјеста интервенисала је полиција, која је обавила увиђај и интензивно ради на идентификацији и проналажењу осумњиченог. Истрага је у току.
