Logo
Large banner

Полиција на ногама: Улетио у радњу са пиштољем и отео сав новац

Извор:

Телеграф

16.01.2026

21:06

Коментари:

0
Полиција на ногама: Улетио у радњу са пиштољем и отео сав новац
Фото: АТВ

У продавници Shop&GO у Рузвелтовој улици вечерас око 18.45 часова догодило се разбојништво, када је за сада непознати мушкарац, уз пријетњу ватреним оружјем, од запослених одузео новац.

Према првим информацијама, извршилац је након тога приморао раднике да му отворе задњи излаз објекта, након чега се удаљио у непознатом правцу. У инциденту није било повријеђених.

przenje hrane ulje mast

Савјети

Необичан трик за пржење: Уље неће прскати, а шпорет остаје чист

На лицу мјеста интервенисала је полиција, која је обавила увиђај и интензивно ради на идентификацији и проналажењу осумњиченог. Истрага је у току.

Подијели:

Таг:

Пљачка

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Тежак судар на заобилазници: Дијелови аутомобила расути по путу

Хроника

Тежак судар на заобилазници: Дијелови аутомобила расути по путу

2 ч

0
Лед

Хроника

Колико смо безбједни на бањалучким улицама? За 11 мјесеци страдало 20 пјешака

3 ч

0
Пронађено тијело Милице: Изашла из комшијине куће и нестала без трага

Хроника

Пронађено тијело Милице: Изашла из комшијине куће и нестала без трага

5 ч

0
Ко је Живко Бакић убијен у шуми? Судило му се као члану балканског картела

Хроника

Ко је Живко Бакић убијен у шуми? Судило му се као члану балканског картела

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

57

Које је најгоре доба дана за испијање кафе?

22

47

Преваранту из БиХ удвостручена казна: Варао аустријске пензионере

22

39

Због инцидената током блокада у Подгорици и Зети биће процесуирано 18 особа

22

31

Долази први млад мјесец у овој години: Ево коме срећа куца на врата

22

25

Тришић Бабић: Односи Републике Српске и САД у узлазној путањи

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner