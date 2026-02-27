Познато у каквом је стању Ивица Дачић: Љекар открио нове информације

Извор:
27.02.2026
07:51
Поводом здравственог стања министра унутрашњих послова Србије Ивице Дачића, који је хоспитализован због обостране упале плућа, огласио се помоћник директора за пулмологију Спасоје Попевић који је задужен за његово лијечење.
"За сада је стабилно, настављају се мјере интензивних лијечења и ноћ је провео мирно", казао је љекар.
Како је напоменуо нове информације јавност ће добити поподне, у 17 часова.
Напоменуо је да ће свака евентуална промјена бити благовремено речена.
Подсјетимо, предсједник СПС Ивица Дачић и министар унутрашњих послова у сриједу је у тешком здравственом стању смјештен хитно у болницу и прикључен је на апарате.
Ивица Дачић (60) више година болује од шећерне болести и других придружених болести. Дачићу се стање изненада, нагло погоршало у посљедњих неколико дана, а сриједу је примљен на болничко лијечење.
Дачићу је констатована обострана упала плућа и да му се стање нагло погоршало.
