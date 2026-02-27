Logo
Познато у каквом је стању Ивица Дачић: Љекар открио нове информације

27.02.2026

Поводом здравственог стања министра унутрашњих послова Србије Ивице Дачића, који је хоспитализован због обостране упале плућа, огласио се помоћник директора за пулмологију Спасоје Попевић који је задужен за његово лијечење.

"За сада је стабилно, настављају се мјере интензивних лијечења и ноћ је провео мирно", казао је љекар.

Како је напоменуо нове информације јавност ће добити поподне, у 17 часова.

Напоменуо је да ће свака евентуална промјена бити благовремено речена.

Дачић у сриједу хоспитализован

Подсјетимо, предсједник СПС Ивица Дачић и министар унутрашњих послова у сриједу је у тешком здравственом стању смјештен хитно у болницу и прикључен је на апарате.

Ивица Дачић (60) више година болује од шећерне болести и других придружених болести. Дачићу се стање изненада, нагло погоршало у посљедњих неколико дана, а сриједу је примљен на болничко лијечење.

Дачићу је констатована обострана упала плућа и да му се стање нагло погоршало.

Ивица Дачић

Ивица Дачић на апаратима

Ивица Дачић у болници

Ивица Дачић упала плућа

Ивица Дачић

Србија

Огласио се доктор који лијечи министра Дачића: Стање и даље тешко

15 ч

2
Министар унутрашњих послова Србије Ивица Дачић.

Србија

Ово је најновија информација о стању министра Дачића

16 ч

0
Ивица Дачић

Србија

Огласио се Клинички центар Србије о стању Ивице Дачића

20 ч

1
Ивица Дачић

Србија

Министар Дачић је због овога у ризичној групи

22 ч

2

Лесковац, језеро у ком су се утопили риболовци

Србија

Стефан и Славиша нестали у амбису од 35 метара: Шта крије језеро код Лесковца?

9 ч

0
Александар Вучић

Србија

Огласио о Вучић о стању Ивице Дачића: Незахвално давати прогнозе

14 ч

0
Медији: Маскирани Албанци напали српску полицију

Србија

Медији: Маскирани Албанци напали српску полицију

14 ч

0
Ивица Дачић

Србија

Огласио се доктор који лијечи министра Дачића: Стање и даље тешко

15 ч

2

08

35

Још једна европска земља забрањује дјеци друштвене мреже

08

32

Хаос у Њемачкој: Кренуо штрајк, јавни превоз готово паралисан

08

28

Перишић за АТВ: Погонска спремност ХЕ Вишеград на максималном нивоу

08

19

Медији пишу: Иран одбацио све захтјеве САД-а

08

14

Тактичка вјежба на подручју Лакташа, огласио се МУП

