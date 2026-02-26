Огласио се доктор који лијечи министра Дачића: Стање и даље тешко

Извор:
Телеграф
26.02.2026
17:20
Коментари:0
Помоћник директора за пулмологију Спасоје Попевић открио је најновије информације о здравственом стању министра унутрашњих послова и лидера СПС Ивице Дачића.
"Стање министра Дачића је и даље тешко. Медицински тим који се бави његовим лијечењем улаже максималне напоре. Нема погоршања, али нема ни побољшања. Лијечење се наставља по свим постулатима савремене интерне медицине. У колико буде било каквих промјена, бићете благовремено обавјештени", казао је доктор Попевић.
Србија
Министар Дачић је због овога у ризичној групи
Дачић је јуче збринут у Клиничком центру, гдје су је констатована обострана упала плућа, преноси Телеграф.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму