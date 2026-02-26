Logo
РХМЗ издао упозорење: Наредна 24 сата кључна

Телеграф

Телеграф

26.02.2026

16:16

Мјерење водостаја ријеке
Фото: АТВ БЛ

РХМЗ објавио је упозорење данас, а не тиче се ни кише ни јаког ветра, већ нивоа водостаја на појединим ријекама.

Како наводе, на Нери код Кусића водостај је у већем порасту и достићи ће у наредна 24 часа границу редовне одбране од поплава.

Такође, на Тамишу код Јаше Томића водостај је у порасту са достизањем и превазилажењем границе редовне одбране од поплава током 26. фебруара. На Брзави код Марковићева водостај је у већем порасту са тенденцијом приближавања граници редовне одбране од поплава у наредних 12 сати.

Саво Минић и Игор Калабухов

Република Српска

Минић-Калабухов: Захвалност Руској Федерацији на досљедној подршци

Подсјетимо, У Србији у четвртак промјенљиво облачно, ујутру на југу и југозападу понегдје са слабим падавинама. Дуваће умерен до јак сјеверозападни ветар. Јутарња температура од 0 до 5 степени, максимална дневна од 11 до 15 степени.

У Београду у четвртак променљиво облачно. Дуваће умјерен до појачан северозападни вјетар. Јутарња температура 5 степени, максимална дневна 13 степени, преноси Телеграф.

