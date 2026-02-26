РХМЗ издао упозорење: Наредна 24 сата кључна

Извор:
Телеграф
26.02.2026
16:16
Коментари:0
РХМЗ објавио је упозорење данас, а не тиче се ни кише ни јаког ветра, већ нивоа водостаја на појединим ријекама.
Како наводе, на Нери код Кусића водостај је у већем порасту и достићи ће у наредна 24 часа границу редовне одбране од поплава.
Такође, на Тамишу код Јаше Томића водостај је у порасту са достизањем и превазилажењем границе редовне одбране од поплава током 26. фебруара. На Брзави код Марковићева водостај је у већем порасту са тенденцијом приближавања граници редовне одбране од поплава у наредних 12 сати.
Подсјетимо, У Србији у четвртак промјенљиво облачно, ујутру на југу и југозападу понегдје са слабим падавинама. Дуваће умерен до јак сјеверозападни ветар. Јутарња температура од 0 до 5 степени, максимална дневна од 11 до 15 степени.
У Београду у четвртак променљиво облачно. Дуваће умјерен до појачан северозападни вјетар. Јутарња температура 5 степени, максимална дневна 13 степени, преноси Телеграф.
