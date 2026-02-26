Logo
Large banner

РК Борац добио велику судску битку тешку скоро 200.000 КМ

Извор:

АТВ

26.02.2026

16:11

Коментари:

0
РК Борац добио велику судску битку тешку скоро 200.000 КМ
Фото: АТВ

Рукометни клуб Борац м:тел саопштио је да је Основни суд у Бањалуци донио првостепену пресуду којом је усвојен тужбени захтјев клуба у парничном поступку против Далибор Шајић, а који се односио на наплату дуга по основу закупнине објекта МекТире паб.

Према изреци пресуде, тужени је обавезан да клубу исплати 196.655,00 КМ на име дуга, уз законску затезну камату почев од 3. новембра 2023. године, односно од дана подношења тужбе, па до коначне исплате. Поред тога, дужан је да надокнади и трошкове парничног поступка у износу од 13.460,00 КМ, такође са законском затезном каматом која тече од дана доношења пресуде до исплате.

Доктор

Друштво

Већ 61 доктор дао отказ: Љекари траже веће плате за 34 одсто

Пресудом је предвиђен рок од 30 дана од дана њене правоснажности за измирење наведених обавеза.

Из клуба наглашавају да је ријеч о првостепеној одлуци, те подсјећају да су у складу са важећим прописима предвиђени редовни правни лијекови. Наводе да ће наставити да прате даљи ток поступка и поступати у складу са законом.

У саопштењу се истиче да је клуб, као одговорна спортска организација, дужан да штити своју имовину и финансијску стабилност, што представља предуслов за несметан рад, сервисирање обавеза, као и наставак улагања у спортске резултате, омладински погон и развој рукомета у Бањалуци и Републици Српској.

О евентуалним новим информацијама јавност ће, како је наведено, бити благовремено обавијештена путем званичних канала клуба.

Подијели:

Тагови :

RK Borac

Dalibor Šajić

пресуда

naplata duga

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Министар унутрашњих послова Србије Ивица Дачић.

Србија

Ово је најновија информација о стању министра Дачића

30 мин

0
Владимир Кецмановић

Србија

Дјечак убица поново пред судом: Коста свједочи против родитеља

33 мин

0
Већ 61 доктор дао отказ: Љекари траже веће плате за 34 одсто

Друштво

Већ 61 доктор дао отказ: Љекари траже веће плате за 34 одсто

32 мин

0
Пјевачица Тања Савић

Сцена

Муки тек напунио 30. година: 11 година млађи дечко Тање Савић прославио јубилеј

38 мин

0

Више из рубрике

Линдзи Вон

Остали спортови

Линдзи Вон одговорила на дирљиву поруку Кристијана Роналда

1 д

0
Реванш послије 11 година: Пакјао и Мејведер поново у рингу

Остали спортови

Реванш послије 11 година: Пакјао и Мејведер поново у рингу

2 д

0
spust lindzi von video povreda zimske olimpijske igre 2026

Остали спортови

Линдзи Вон о паклу кроз који је прошла: Била сам корак од ампутације ноге

2 д

0
Завршено дворанско атлетско првенство БиХ: Ивичићу три медаље

Остали спортови

Завршено дворанско атлетско првенство БиХ: Ивичићу три медаље

3 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

34

Све о утакмици Звезда - Лил: Пренос, поставе, главни адути

16

30

Мартовска астро прогноза: Ко су миљеници среће, а кога чека хладан туш?

16

25

Битно: Четврта годишњица од почетка сукоба у Украјини

16

16

РХМЗ издао упозорење: Наредна 24 сата кључна

16

15

Минић-Калабухов: Захвалност Руској Федерацији на досљедној подршци

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner