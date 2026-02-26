РК Борац добио велику судску битку тешку скоро 200.000 КМ

Извор:
АТВ
26.02.2026
16:11
Коментари:0
Рукометни клуб Борац м:тел саопштио је да је Основни суд у Бањалуци донио првостепену пресуду којом је усвојен тужбени захтјев клуба у парничном поступку против Далибор Шајић, а који се односио на наплату дуга по основу закупнине објекта МекТире паб.
Према изреци пресуде, тужени је обавезан да клубу исплати 196.655,00 КМ на име дуга, уз законску затезну камату почев од 3. новембра 2023. године, односно од дана подношења тужбе, па до коначне исплате. Поред тога, дужан је да надокнади и трошкове парничног поступка у износу од 13.460,00 КМ, такође са законском затезном каматом која тече од дана доношења пресуде до исплате.
Друштво
Већ 61 доктор дао отказ: Љекари траже веће плате за 34 одсто
Пресудом је предвиђен рок од 30 дана од дана њене правоснажности за измирење наведених обавеза.
Из клуба наглашавају да је ријеч о првостепеној одлуци, те подсјећају да су у складу са важећим прописима предвиђени редовни правни лијекови. Наводе да ће наставити да прате даљи ток поступка и поступати у складу са законом.
У саопштењу се истиче да је клуб, као одговорна спортска организација, дужан да штити своју имовину и финансијску стабилност, што представља предуслов за несметан рад, сервисирање обавеза, као и наставак улагања у спортске резултате, омладински погон и развој рукомета у Бањалуци и Републици Српској.
О евентуалним новим информацијама јавност ће, како је наведено, бити благовремено обавијештена путем званичних канала клуба.
Србија
30 мин0
Србија
33 мин0
Друштво
32 мин0
Сцена
38 мин0
Остали спортови
1 д0
Остали спортови
2 д0
Остали спортови
2 д0
Остали спортови
3 д0
Најновије
Најчитаније
16
34
16
30
16
25
16
16
16
15
Тренутно на програму