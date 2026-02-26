Најгора комбинација знака и подзнака у хороскопу

Извор:
26.02.2026
17:09
Ако постоји тема која редовно пали расправе, свађе у коментарима и оно вјечно "ма то уопште нисам ја", онда је то астрологија.
Посебно кад се крене дирати у светињу - комбинацију хороскопског знака и подзнака.
Јер једно је бити, рецимо, Лав. А сасвим друго бити Лав с подзнаком који му додатно појачава его, драму или емоционални каос. У наставку не тражимо знанствену истину, него астролошку забаву с дозом бруталне искрености: комбинације које, барем према стереотипима, важе за најтеже, најнапорније или једноставно - најгоре.
Ако постоји рецепт за емоционални цунами, онда је то ова комбинација. Шкорпија већ сам по себи иде дубоко, интензивно и опсесивно, а Рак јој даје додатни слој осјетљивости и везаности. Резултат је особа која све памти, ништа не заборавља и ријетко опрашта. Емоције су јаке, промјењиве и често скривене, али кад изађу на површину, драма је загарантована. Ово је комбинација која може бити невјероватно брижна, али и емоционално исцрпљујућа - и за себе и за друге.
Перфекционизам на квадрат. Дјевица анализира, Јарац контролише. Заједно стварају особу која никад није задовољна - ни собом, ни другима, ни ситуацијом. Све мора бити по правилима, плановима и роковима, а спонтаност се доживљава као пријетња. Емоције се потискују, слабости не признају, а очекивања су висока и често нереална. Ова комбинација ријетко показује топлину, али је зато неумољива према свакој грешци, преноси Индекс.
Хаос, али онај тихи и збуњујући. Близанци су распршени, ментално брзи и промјењиви, док Рибе додају емоционалну маглу и склоност бијегу од стварности. Резултат је особа која често не зна што жели, што осјећа ни гдје иде. Обећања се дају лако, али се још лакше заборављају. Комуникација је шармантна, али нејасна, а границе готово не постоје. Ово је комбинација која може бити креативна и емпатична, али и хронично изгубљена.
Его с турбо-пуњењем. Лав воли пажњу, Ован воли бити први - и заједно стварају особу која увијек мора бити у центру збивања. Импулсивност, нестрпљење и потреба за доминацијом често доводе до сукоба, особито кад неко други покуша преузети контролу. Ова комбинација тешко прихваћа критику и још теже признаје погрешку. Харизма је неупитна, али исто тако и склоност драматичним испадима.
Емоционална неодлучност. Вага стално вага опције, Рак стално осјећа - и заједно запињу у бесконачном кругу преиспитивања. Свака одлука се одгађа, свака ситуација се емоционално анализира до изнемоглости. Особа жели мир и хармонију, али је истовремено преосјетљива на туђе реакције. Пасивна агресија и повлачење у тишину чести су механизми обране, преноси Индекс.
Распршен фокус и хронички немир. Стријелац воли слободу и велике идеје, Близанци сталну стимулацију и промјену. Заједно стварају особу која тешко остаје на једном мјесту, у једном односу или при једној одлуци. Површност често замјењује дубину, а ентузијазам брзо спласне чим нестане узбуђења. Обећања се дају у налету инспирације, али реализација често изостаје.
Емоционални мрак с поетским призвуком. Рибе су осјетљиве и склоне идеализацији, Шкорпион додаје интензитет, љубомору и опсесију. Ова комбинација осјећа све превише и предубоко. Границе су мутне, а односи често набијени тајнама, страстима и манипулацијом - свјесном или несвјесном. Ово је спој који може бити изнимно интуитиван, али и самодеструктиван.
