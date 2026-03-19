Фицо јасан: Зајам за Украјину остаће блокиран!

19.03.2026
18:28
Зајам за Украјину остаће блокиран, изјавио је словачки премијер Роберт Фицо.
Фицо је у видео-поруци након самита ЕУ рекао и да није одређен рок за обнављање испорука руске нафте преко нафтовода "Дружба".
Из Европског савјета саопштено је раније да лидери на данашњем самиту нису успјели да убиједе Мађарску и Словачку да повуку вето на зајам од 90 милијарди евра војне помоћи Украјини и на 20. пакет санкција Русији.
