Фицо јасан: Зајам за Украјину остаће блокиран!

19.03.2026

18:28

Фото: Таnjug/AP Photo/Andreea Alexandru

Зајам за Украјину остаће блокиран, изјавио је словачки премијер Роберт Фицо.

Фицо је у видео-поруци након самита ЕУ рекао и да није одређен рок за обнављање испорука руске нафте преко нафтовода "Дружба".

Из Европског савјета саопштено је раније да лидери на данашњем самиту нису успјели да убиједе Мађарску и Словачку да повуку вето на зајам од 90 милијарди евра војне помоћи Украјини и на 20. пакет санкција Русији.

Песков потврдио: Пауза у преговорима између Москве и Кијева

Извори из Брисела: Кијеву одобрен кредит упркос мађарском вету

Драма на небу изнад Ирана: Погођен "невидљиви" Ф-35

Тежак удар за наше људе: Пооштрава се курс њемачког језика!

