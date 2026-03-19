Која је главна предност руског оружја?

Извор:
СРНА
19.03.2026
17:08
Одличан однос цијене и квалитета био је и остао конкурентска предност руског наоружања, изјавио је предсједник Русије Владимир Путин на колегијуму Генералног тужилаштва.
"Један од кључних критеријума овде је однос цијене и квалитета. А за нас је то увијек била и наставља да буде велика конкурентска предност, јер цијена наших производа и њихов квалитет пружају резултате потребне земљи за осигуравање безбједности и нашим оружаним снагама", рекао је Путин.
Према његовим ријечима, у свјетлу глобалне ситуације, отварају се велике нише на тржиштима одбрамбене индустрије и држава издваја значајна средства за развој одбрамбене индустрије.
"Потребни су и сада, а биће корисни и касније, ова средства, реализована у одговарајућим производима. Видите шта се дешава у свијету. Дакле, мораћемо да обнављамо сопствене резерве, а и на страном тржишту отварају се велике нише", оцијенио је Путин.
Али оно што нам је сада потребно је оно што користе трупе, на контакт-линији, додао је шеф државе.
Путин је такође наложио Генералном тужилаштву да оштро одговори на покушаје дестабилизације друштвено-политичке ситуације у Русији.
"Потребно је у оквиру овлашћења која су вам дата, помагати да се повећа безбједност индустријских објеката, транспортне инфраструктуре и јавних мјеста. Са истом одлучношћу и агресивношћу треба се супротстављати екстремизму", истакао је Путин.
