Која је главна предност руског оружја?

СРНА

19.03.2026

17:08

Предсједник Русије Владимр Путин.
Фото: Tanjug/Maxim Shipenkov/Pool Photo via AP

Одличан однос цијене и квалитета био је и остао конкурентска предност руског наоружања, изјавио је предсједник Русије Владимир Путин на колегијуму Генералног тужилаштва.

"Један од кључних критеријума овде је однос цијене и квалитета. А за нас је то увијек била и наставља да буде велика конкурентска предност, јер цијена наших производа и њихов квалитет пружају резултате потребне земљи за осигуравање безбједности и нашим оружаним снагама", рекао је Путин.

Према његовим ријечима, у свјетлу глобалне ситуације, отварају се велике нише на тржиштима одбрамбене индустрије и држава издваја значајна средства за развој одбрамбене индустрије.

Дрон

Свијет

Руска ПВО оборила 138 украјинских дронова

"Потребни су и сада, а биће корисни и касније, ова средства, реализована у одговарајућим производима. Видите шта се дешава у свијету. Дакле, мораћемо да обнављамо сопствене резерве, а и на страном тржишту отварају се велике нише", оцијенио је Путин.

Али оно што нам је сада потребно је оно што користе трупе, на контакт-линији, додао је шеф државе.

Путин је такође наложио Генералном тужилаштву да оштро одговори на покушаје дестабилизације друштвено-политичке ситуације у Русији.

"Потребно је у оквиру овлашћења која су вам дата, помагати да се повећа безбједност индустријских објеката, транспортне инфраструктуре и јавних мјеста. Са истом одлучношћу и агресивношћу треба се супротстављати екстремизму", истакао је Путин.

Прочитајте више

Песков потврдио: Пауза у преговорима између Москве и Кијева

Свијет

Песков потврдио: Пауза у преговорима између Москве и Кијева

11 ч

0
Амбасада Русије

БиХ

Оштра реакција из Амбасаде Русије у БиХ: Њемачком амбасадору боље да ћути!

1 д

0
Путин о одлучујућој прекретници у руској историји

Свијет

Путин о одлучујућој прекретници у руској историји

1 д

0
Тигар насред пута

Занимљивости

Баш га брига за саобраћај: Тигар задријемао насред пута

1 д

0

Више из рубрике

Тежак удар за наше људе: Пооштрава се курс њемачког језика!

Свијет

Тежак удар за наше људе: Пооштрава се курс њемачког језика!

1 ч

0
Високи представник ЕУ за спољну политику и безбједност Каја Калас

Свијет

Сарајево се "одриче" Техерана? Подржана одлука ЕУ да се Револуционарна гарда прогласи терористичком

2 ч

0
Хормушки мореуз

Свијет

Шест земаља хоће да се укључи око Хормуза: Да ли шаљу војску?

2 ч

0
Пала ракета из руског новинара Стива Свинија

Свијет

Драматичан снимак: Ракета пала поред руског новинара, хитно пребачен у болницу

3 ч

0
18

46

Ђаво се крије у детаљима: Крај јефтиним половним аутима из Европе, БиХ би могла бити тешко погођена

18

39

Трамп: Јапан ће преузети одговорност у рату са Ираном, за разлику од НАТО

18

34

Драгана Мирковић обара све рекорде на америчкој турнеји

18

28

Фицо јасан: Зајам за Украјину остаће блокиран!

18

15

Јавно понижење: Турбулентан брак Данијеле и Мухамеда из "Вјеридбе од 90 дана" завршио скандалом

