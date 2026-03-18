Оштра реакција из Амбасаде Русије у БиХ: Њемачком амбасадору боље да ћути!

Аутор:

АТВ

18.03.2026

17:21

Амбасада Русије
Амбасадор Њемачке у БиХ Алфред Гранас није компетентан да процјењује шта Русија даје Републици Српској јер ће о томе говорити њено руководство и грађани, а њему је боље да ћути, саопштила је Амбасада Руске Федерације.

Поводом Грансовог интервјуа у којем је коментарисао шта Русија даје Републици Српској, из руске Амбасаде су поручили да је боље да је говорио о томе шта Њемачка доноси БиХ и Републици Српској, а и шире, Европи и свијету.

"Можда је то слика окупиране, несуверене земље, која дозвољава да експлодира `Сјеверни ток` и назива свог канцелара `увријеђеном кобасицом`", наведено је у објави Амбасаде Руске Федерације на "Фејсбуку".

Напоменули су да је Њемачка земља која, брзо губећи економски потенцијал, диктира своју политику другим земљама и произвољно примјењује санкције како би казнила непослушне, а Европи је дала најгору предсједницу Европске комисије, која демонстрира неспособност и корупцију.

"Баш као и садашњу предсједницу Генералне скупштине, која са брзином 360 степени циља на мјесто генералног секретара УН. Што се каже, не дај Боже", истакли су из руске Амбасаде.

Указали су и да је Њемачка земља, чији је нелегитимни високи представник главни дестабилизирајући фактор у БиХ и Републици Српској.

Како су навели, све се компензира митским стотинама милиона евра, које се на крају крајева враћају у "цвјетајући врт" ЕУ, плус камате на рачун неоколонијалистичке пљачке, укључујући и грађане БиХ, пред којима се постављају понижавајући услови такозваних европских интеграција.

"Питајте о томе, на примјер, возаче камиона 23. марта", истакли су из Амбасаде Руске Федерације, а преноси Срна.

