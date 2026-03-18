Кошарац: У БиХ на дјелу "сукоб цивилизација"

18.03.2026
17:08
Коментари:0
У БиХ је на дјелу сукоб цивилизација, о чему најбоље свједоче вјечита настојања муслиманских политичара да овдје направе унитарну исламску државу, истакао је замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац.
- То је више него јасно и након данашњег скупа у Сарајеву, који је показао да се муслимански политички и вјерски лидери не одричу 'Исламске декларације' и политика Алије Изетбеговића. Истовремено се труде да нас убиједе у своје лажи, па нам о миру причају поборници Алијине политике која је жртвовала мир за БиХ", рекао је Кошарац коментаришући изјаву, како су је назвали бошњачки представници, о "осуди говора мржње, исламофобије и лажних наратива о Бошњацима и БиХ - коју су потписали бошњачки представници.
Кошарац је нагласио да промотери филџан државе упорно подваљују тезу о Бошњацима као већинском народу, који би требало да доноси одлуке без укључивања друга два народа.
- То је пројекција државе из Исламске декларације, у којој за хришћане не би било мјеста или би били сведени на мањину без икаквих права. Исламска заједница још једанпут потврђује и показује какве намјере има у БиХ. Сви су као један у борби против хришћанства у БиХ и интереса српског и хрватског народа - истакао је Кошарац.
Он је навео на "Инстаграму" да је то уједно и модел за октобарске изборе.
- Узалуд се труде! Неће нас спријечити да истим интензитетом и истином наставимо бранити интерес хришћана у БиХ. Користићемо сваку прилику да на сваком мјесту на планети упозоримо на њихове намјере и истакнемо како муслимански политички о вјерски лидери угрожавају интерес хришћана у БиХ - поручио је Кошарац.
