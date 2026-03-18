18.03.2026
16:52
Пјевач Владо Георгиев требало је 20. марта да одржи концерт у Скопљу, а онда је пјевач све отказао када је сазнао да је тада битан датум за македонски народ. Он је нови термин отворио у априлу и открио разлоге ове одлуке.
Владо је одложио концерт у Спортском центру Јане Сандански у Скопљу, заказан за 20. март, и помјерио га за нови датум, 24. април. Концерт је одложен због, како сам Владо каже, “превида његовог организационог тима” који нису били обавијештени да ће недјеља када је требало да се одржи концерт у Скопљу, пасти у данима обиљежавања годишњице трагедије у Кочанима.
"Ове недјеље није у реду да се пјева. Барем тако мислим. Извињавам се, али заиста није у реду. Видимо се 24. априла, чекам вас ионако, богами", поручио је Владо Георгиев својој македонској публици у краткој изјави током боравка у Скопљу јуче, 18. марта.
Уз све то, сам дан концерта пао је на вјерски празник Рамазански бајрам, што је за пјевача био додатни разлог да га помјери на 24. април.
"С нестрпљењем ишчекујемо долазак и наступ Влада Георгиева у Скопљу и извињавамо се због одлагања концерта. Обећавамо вам незаборавну забаву и вече о коме ће се дуго причати", рекли су организатори, напомињући да ће карте важити и за нови датум, као и да, они који ипак желе да врате купљене карте, то могу да учине, преноси Блиц.
