Logo
Large banner

Бошњачка елита се ујединила: Крећу у борбу

Извор:

Кликс

18.03.2026

15:47

Коментари:

1
Фото: Anadolu/MINA

Бошњачка "елита", која се креће од Бакира Изетбеговића, преко Мустафе Церића, па до Раме Исака и Зукана Хелеза, ујединила се и потписала заједничку изјаву којом износе став о злонамјерној кампањи која се води против Бошњака и БиХ.

Ово је организована борба на коју их је позвала Исламска заједница БиХ, Бошњачка заједница културе, Муслиманско добротворно друштво Мерхамет и Савјет конгреса бошњачких интелектуалаца.

У просторијама Гази Хусрев-бегове библиотеке у Сарајеву данас је уприличено потписивање "Изјаве о осуди говора мржње, исламофобије и лажних наратива о Бошњацима и Босни и Херцеговини".

Сукоб цивилизација

Овом приликом представници академског, политичког, културног, друштвеног и вјерског живота Бошњака потписали су изјаву којом се износи став о "злонамјерној" кампањи која се води против Бошњака и Босне и Херцеговине и осуђује покушај наметања наратива о "сукобу цивилизација".

Потписници изјаве били су тренутни члан Предсједништва Босне и Херцеговине из реда бошњачког народа Денис Бећировић, бивши чланови Предсједништва БиХ Бакир Изетбеговић и Шефик Џаферовић, као и представници из реда законодавне и извршне власти на државном и федералном нивоу, као и представници политичких странака, те представници академских, културних, добротворних и вјерских институција Бошњака.

Међу њима су, између осталих, били министар спољних послова у Савјету министара Елмедин Конаковић, члан Колегијума Дома народа ПС БиХ Кемал Адемовић, министар одбране БиХ у Савјету министара Зукан Хелез, министар унутрашњих послова ФБиХ Рамо Исак, стални амбасадор БиХ при Уједињеним нацијама Златко Лагумџија и директор Меморијалног центра Сребреница Емир Суљагић, директор Препорода Сањин Кодрић, правник Касим Трнка, директорица Бошњачког института Амина Ризванбеговић Џувић, бивши реису-л-улема Мустафа Церић, потпредсједник Републике Српске Ћамил Дураковић, потпредсједник ФБиХ Рефик Лендо, министар за људска права и избјеглице Севлид Хуртић и други.

Овом приликом се обратио и реисул-улема Хусеин еф. Кавазовић, који је такође потписник ове изјаве.

"Изнимно је важна ова порука Бошњацима, као најбројнијем народу у Босни и Херцеговини, да су се сви политички, академски, вјерски, културни и друштвени представници окупили око једне важне друштвене теме и да о њој имају неподијељен став", рекао је Кавазовић.

Осим тога, како је истакао, ово је важна порука и другим конститутивним народима у БиХ.

"Нема одговорних представника бошњачког народа који прихватају наратив о под‌јели друштва и земље, нити јавног простора у Босни и Херцеговини. Наратив о сукобу цивилизација и вјерској нетрпељивости нема саговорника међу бошњачким представницима. Ова порука је под‌једнако важна и за наше пријатеље изван Босне и Херцеговине, и на истоку и на западу", рекао је.

На крају је још навео да "историјско искуство заједничког живота с другима и толеранције међу народима и религијама може бити примјер свима", преноси Кликс.

"Желим вам честитати на храбром и одговорном чину. Надам се да ћемо се и убудуће окупљати око важних народних и државних тема и потврђивати јединствене ставове о ономе што су наше провјерене и трајне вриједности", рекао је Хусеин еф. Кавазовић.

Садржај изјаве још увијек није познат.

Подијели:

Тагови :

Коментари (1)
Large banner

Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner