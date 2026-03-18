НС РС: Казна затвора до једне године може се замијенити новчаном казном

АТВ
18.03.2026
15:35
Коментари:0
Народна скупштина Републике Српске усвојила је данас Закон о измјени и допуни Кривичног законика Републике Српске, којим је омогућено да осуђено лице казну затвора до годину дана замијени новчаном или радом у јавном интересу.
Овим актом се, како је наведено, уводи праведнији и флексибилнији приступ санкционисању.
Министар правде у Влади Републике Српске Горан Селак изјавио је да је усвајањем измјена и допуна Кривичног законика Републике Српске у Народној скупштини учињен значајан искорак ка модернизацији и унапређењу кривичноправног система.
„Овим измјенама уводимо могућност да се, у строго прописаним случајевима, казна затвора до једне године замијени новчаном казном или, у посебним ситуацијама, радом за јавно добро на слободи. Тиме се омогућава да се сврха кажњавања постигне на ефикаснији и друштвено кориснији начин, без непотребног упућивања на издржавање краткотрајних казни затвора“, рекао је министар Селак.
Министар Селак је посебно истакао да се овим рјешењем обезбјеђује једнак приступ правди за све грађане.
„Важно је нагласити да и лица слабијег имовинског стања имају једнаку могућност примјене овог института, јер им се, у случају немогућности плаћања новчане казне, омогућава замјена казне затвора радом за јавно добро на слободи“, нагласио је министар Селак.
Он је подсјетио да се овим измјенама испуњава и обавеза из одлуке Уставног суда Републике Српске, чиме се додатно потврђује опредијељеност институција ка поштовању уставности и законитости.
„Министарство правде је уважило приједлоге народних посланика и стручне јавности, те ћемо у најкраћем року приступити даљим измјенама Кривичног законика, у складу са иницијативама које су већ достављене, укључујући и приједлоге Министарства унутрашњих послова Републике Српске“, навео је министар Селак.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
23 ч7
БиХ
1 седм0
Република Српска
1 седм0
Република Српска
1 седм0
Република Српска
1 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
4 ч1
Најновије
Најчитаније
16
39
16
38
16
23
16
23
16
14
Тренутно на програму