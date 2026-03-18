НС РС: Казна затвора до једне године може се замијенити новчаном казном

АТВ

18.03.2026

15:35

Народна скупштина Републике Српске
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Народна скупштина Републике Српске усвојила је данас Закон о измјени и допуни Кривичног законика Републике Српске, којим је омогућено да осуђено лице казну затвора до годину дана замијени новчаном или радом у јавном интересу.

Овим актом се, како је наведено, уводи праведнији и флексибилнији приступ санкционисању.

Огласило се Министарство правде

Министар правде у Влади Републике Српске Горан Селак изјавио је да је усвајањем измјена и допуна Кривичног законика Републике Српске у Народној скупштини учињен значајан искорак ка модернизацији и унапређењу кривичноправног система.

„Овим измјенама уводимо могућност да се, у строго прописаним случајевима, казна затвора до једне године замијени новчаном казном или, у посебним ситуацијама, радом за јавно добро на слободи. Тиме се омогућава да се сврха кажњавања постигне на ефикаснији и друштвено кориснији начин, без непотребног упућивања на издржавање краткотрајних казни затвора“, рекао је министар Селак.

Министар Селак је посебно истакао да се овим рјешењем обезбјеђује једнак приступ правди за све грађане.

„Важно је нагласити да и лица слабијег имовинског стања имају једнаку могућност примјене овог института, јер им се, у случају немогућности плаћања новчане казне, омогућава замјена казне затвора радом за јавно добро на слободи“, нагласио је министар Селак.

Он је подсјетио да се овим измјенама испуњава и обавеза из одлуке Уставног суда Републике Српске, чиме се додатно потврђује опредијељеност институција ка поштовању уставности и законитости.

„Министарство правде је уважило приједлоге народних посланика и стручне јавности, те ћемо у најкраћем року приступити даљим измјенама Кривичног законика, у складу са иницијативама које су већ достављене, укључујући и приједлоге Министарства унутрашњих послова Републике Српске“, навео је министар Селак.

Пао спорни закон о сезонском ангажовању, надничари остају у "сивој зони"

Народна скупштина није усвојила Закон о радном ангажовању на сезонским и другим пословима привременог карактера, као ни Закон о заштити здравља становништва од дуванских и осталих производа за пушење.

Закон о пушењу није усвојен, враћа се предлагачу

Ови законски акти били су враћени на поновно одлучивање на захтјев вршиоца дужности предсједника Републике Српске.

