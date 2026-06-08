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Хоспитализован Синиша Каран

Аутор:

АТВ
08.06.2026 11:25

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Синиша Каран, предсједник Републике Српске
Фото: АТВ

Предсједник Републике Српске Синиша Каран хоспитализован је данас у Универзитетском клиничком центру Републике Српске ради обављања раније заказаних контролних медицинских прегледа, а који су дио редовног здравственог надзора.

Каран је стабилног здравственог стања, саопштено је из Кабинета предсједника Српске.

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Предсједник Српске ће се по окончању контролних медицинских прегледа вратити својим редовним обавезама.

/СРНА/

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Тагови :

Синиша Каран

хоспитализација

предсједник Републике Српске

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