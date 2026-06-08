Хоспитализован Синиша Каран

Аутор:АТВ
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Предсједник Републике Српске Синиша Каран хоспитализован је данас у Универзитетском клиничком центру Републике Српске ради обављања раније заказаних контролних медицинских прегледа, а који су дио редовног здравственог надзора.
Каран је стабилног здравственог стања, саопштено је из Кабинета предсједника Српске.
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Предсједник Српске ће се по окончању контролних медицинских прегледа вратити својим редовним обавезама.
/СРНА/
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