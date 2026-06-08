Ковачевић о дешавањима у СДС-у и опозицији: Маните се ћорава посла

Аутор:АТВ
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Људи, гласајте за СНСД, маните се ћорава посла, поручио је портпарол СНСД-а Радован Ковачевић.
"Обећао сам јуче за неколико медија да ћу прокоментарисати одлуке и ситуацију у СДС-у и опозицији. И све што могу рећи је сљедеће: Људи, гласајте за СНСД, маните се ћорава посла", објавио је Ковачевић на Иксу.
А Драшко, каже Ковачевић, наравно да неће бити предсједник.
Обећао сам јуче за неколико медија да ћу прокоментарисати одлуке и ситуацију у СДС-у и опозицији.— Радован Ковачевић (@KovacevicRaso) June 8, 2026
И све што могу рећи је сљедеће. Људи, гласајте за СНСД, маните се ћорава посла.
А Драшко? Наравно да неће бити предсједник.
За све остало ту је "Мастеркард".
"За све остало ту је 'Мастеркард'", написао је Ковачевић.
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