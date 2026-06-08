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Ковачевић о дешавањима у СДС-у и опозицији: Маните се ћорава посла

Аутор:

АТВ
08.06.2026 07:38

Коментари:

4
Ковачевић о дешавањима у СДС-у и опозицији: Маните се ћорава посла
Фото: АТВ

Људи, гласајте за СНСД, маните се ћорава посла, поручио је портпарол СНСД-а Радован Ковачевић.

"Обећао сам јуче за неколико медија да ћу прокоментарисати одлуке и ситуацију у СДС-у и опозицији. И све што могу рећи је сљедеће: Људи, гласајте за СНСД, маните се ћорава посла", објавио је Ковачевић на Иксу.

А Драшко, каже Ковачевић, наравно да неће бити предсједник.

"За све остало ту је 'Мастеркард'", написао је Ковачевић.

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Тагови :

Радован Ковачевић

СДС

опозиција

Коментари (4)
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