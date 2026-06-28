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Умрла пјевачица Маријана Томић: Изгубила живот дан прије свог рођендана

Аутор:

АТВ редакција
28.06.2026 13:31

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Умрла пјевачица Маријана Томић: Изгубила живот дан прије свог рођендана
Фото: Facebook / Muzičke legende Zrenjanina

Пјевачица Маријана Томић преминула је у 40. години. У Зрењанину, одакле је родом, су је обожавали, а данас је осванула порука на страници "Музичке легенде Зрењанина" у којој се опраштају од пјевачице.

Како се наводи, умрла је након тешке болести.

- Са великом тугом примили смо вијест да нас је напустила наша колегиница, пјевачица Маријана Томић. Својим гласом, осмијехом и ведрим духом годинама је уљепшавала многа славља и оставила траг у животима људи који су имали срећу да је познају. Њена љубав према музици била је искрена и несебична, а успомена на њу живеће кроз пјесме које је певала и срца свих који су је вољели - пише у објави.

Маријана је, нажалост, прерано преминула и то дан прије свог рођендана.

- Посебно боли чињеница да нас је напустила само дан прије свог 40. рођендана. Прерано је отишла, болест је нажалост била јача, али ће заувијек остати дио музичке породице Зрењанина. Страница "Музичке легенде Зрењанина" изражава најдубље саучешће њеној породици, пријатељима, колегама и свима који тугују због њеног одласка. Почивај у миру, Маријана. Нека ти је вјечна слава и хвала - пише у објави.

Маријана Томић рођена је 28.06.1986. године, а преминула је јуче, 27.06.2026. године.

Годинама је радила оно што највише воли - пјевала, али никада није тежила ка огромној популарности, већ је то радила за своју душу.

(Телеграф)

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Тагови :

Маријана Томић

Пјевачица

музика

Болест

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