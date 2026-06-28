Мистериозна порука из Ирана: У наредним данима стиже напредно оружје из "пријатељских земаља"

Аутор:АТВ редакција
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Портпарол иранске војске, бригадни генерал Мохамад Акраминија, упутио је оштре поруке Сједињеним Америчким Државама усред актуелних преговора о прекиду ватре, нагласивши потпуну оперативну спремност иранских оружаних снага.
Ипак, посебну пажњу изазвала је његова најава о скорој набавци напредне војне опреме од „пријатељских земаља“.
Иако су преговори и политички разговори с америчком страном у току, званични Техеран не крије дубоко неповјерење. Генерал Акраминија је истакао да иранске оружане снаге уживају висок ниво приправности, тврдећи да је то једини разлог зашто је уопште дошло до примирја.
„Од првог дана прекида ватре смо објавили, а и сада док водимо преговоре, да непријатељу ни на који начин не вјерујемо. Разлог за то је што непријатељ има веома мрачну прошлост. Американци су нас два пута војно напали током преговора – једном у 'дванаестодневном рату' уз директну улогу ционистичког режима, и једном крајем фебруара у 'четрдесетодневном рату', гдје су директно учествовали“, рекао је Акраминија.
Он је оптужио Вашингтон за издају дипломатије, додавши да се америчка страна окренула преговорима искључиво зато што није успјела остварити своје војне циљеве на бојном пољу.
Говорећи о стању на терену, портпарол је нагласио да су копнене снаге распоређене дуж свих граница, док је противваздухопловна одбрана – у заједничкој бази с командом ваздушно-космичких снага Револуционарне гарде (IRGC) – под пуном оперативном контролом и опрезом. Такође је истакао успјехе ваздушних снага у операцијама гађања америчких база у региону и у ирачком Ербилу.
Посебно се осврнуо на поморске сукобе, откривајући детаље напете ситуације на мору.
„Упркос тешким нападима на наше пловне јединице, гдје је чак и разарач 'Дена' кукавички био на мети америчког непријатеља, наша морнарица је до посљедњег дана испаљивала пројектиле и лансирала дронове. Амерички разарачи су у посљедњим данима рата покушали проћи кроз Ормуски мореуз, али им то није дозвољено. Након три дана безуспјешних покушаја, Американци су били приморани да прихвате прекид ватре“, тврди ирански генерал.
Као доказ моћи, подсјетио је и на недавну акцију специјалних снага иранске морнарице које су заплијениле брод на сјеверу Индијског океана и преусмјериле га према иранској обали, и то, како наглашава, „пред очима америчке морнарице“.
Ипак, најважнији дио обраћања односи се на будуће војне капацитете Ирана. Акраминија је изнио знаковиту најаву о модернизацији војске која ће се одвијати на два колосијека.
„Имамо огромне капацитете за производњу, али морамо радити на два поља: развоју домаће војно-одбрамбене опреме и увозу напредне опреме. Имамо озбиљне планове у обје ове области. Планирамо куповину напредне опреме од пријатељских земаља“, нагласио је Акраминија, не прецизирајући о којим државама је ријеч.
Јасно је како се у геополитичким круговима најчешће спомињу Русија и Кина.
„Сигурно ћемо бити опремљени знатно напреднијим системима у наредним данима, мјесецима и годинама“, закључио је портпарол иранске војске, а преноси Кликс.
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