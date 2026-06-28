Послије врућина стигло невријеме: Гром убио једно особу, друга повријеђена

Аутор:АТВ редакција
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Једно лице погинуло је у граду Торнверду од удара грома, а још једно је повријеђено у снажним грмљавинским олујама које су током ноћи изазвале пожаре широм Холандије, јавио је портал Ен-Ел тајмс.
Повријеђено лице превезено је у болницу након што је ноћас гром ударио у кућу у Ландсмеру, у покрајини Сјеверна Холандија, изазвавши пожар у поткровљу.
Портал наводи да су ватрогасци гасили пожар који је захватио три куће, док су становници из околних објеката били евакуисани.
Краљевски холандски метеоролошки институт укинуо је јутрос наранџасто упозорење за цијелу земљу због јаких грмљавинских олуја, али је жуто упозорење због високе температуре и даље на снази, преноси Срна.
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