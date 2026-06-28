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Упуцане најмање четири особе у Америци послије утакмице Мундијала

Аутор:

АТВ редакција
28.06.2026 09:25

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Упуцане најмање четири особе у Америци послије утакмице Мундијала

Полиција у Масачусетсу саопштила је да су најмање четири особе упуцане док се у петак увече окупљало на стотине људи након утакмице Свјетског првенства.

Полиција у Броктону навела је да је „непосредно прије поноћи у петак примила више пријава о пуцњави“.

- Полицајци су изашли на мјесто догађаја и пронашли најмање четири особе са прострелним ранама - наводи се у саопштењу полиције.

Све четири особе превезене су у болницу, а њихово стање за сада није познато.

За сада нема информација о ухапшенима.

У петак су на стадиону "Gillette" у Фоксбороу играле селекције Норвешке и Француске.

Истрага је у току, а полиција је саопштила да ће више информација бити објављено накнадно, преноси Телеграф.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

фудбалер

Пуцњава

Свјетско првенство 2026

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