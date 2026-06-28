Упуцане најмање четири особе у Америци послије утакмице Мундијала

Аутор:АТВ редакција
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Полиција у Масачусетсу саопштила је да су најмање четири особе упуцане док се у петак увече окупљало на стотине људи након утакмице Свјетског првенства.
Полиција у Броктону навела је да је „непосредно прије поноћи у петак примила више пријава о пуцњави“.
- Полицајци су изашли на мјесто догађаја и пронашли најмање четири особе са прострелним ранама - наводи се у саопштењу полиције.
Све четири особе превезене су у болницу, а њихово стање за сада није познато.
За сада нема информација о ухапшенима.
У петак су на стадиону "Gillette" у Фоксбороу играле селекције Норвешке и Француске.
Истрага је у току, а полиција је саопштила да ће више информација бити објављено накнадно, преноси Телеграф.
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