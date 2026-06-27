Објављен снимак напада на Иран! Бомбардовано складиште ракета и дронова

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Америчка војска извела је у петак нападе на Иран као одговор на ирански напад дроном на теретни брод у Ормуском мореузу, при чему обје земље међусобно оптужују једна другу за кршење услова примирја договореног прошле седмице.
Централна команда америчке војске (CENTCOM) саопштила је да су амерички авиони гађали складишта ракета и дронова, као и обалске радарске положаје, а касније је објавила снимак експлозије у црно-бијелој техници, са ознаком "није повјерљиво". Један амерички званичник рекао је да је операција завршена.
Иран је саопштио да је пројектил погодио подручје око пристаништа у Сирику, на југу земље, и да су иранске поморске снаге одговориле нападом на америчке војне циљеве у региону. Техеран није изнио детаље о томе шта је погођено.
WATCH: Hezbollah supporters took to the streets of Beirut tonight to protest the US-brokered framework agreement between Lebanon and Israel, calling it a "surrender deal" and demanding Israel withdraw unconditionally from southern Lebanon.— Clash Report (@clashreport) June 26, 2026
Protesters blocked Salim Salam road and… pic.twitter.com/nCDsEkWpi9
У међувремену су се појавили знаци напретка у окончању четворомјесечног сукоба, пошто су Израел и Либан потписали споразум о прекиду борби између Израела и проиранског Хезболаха. Обје стране представиле су споразум као почетни корак који предвиђа разоружавање Хезболаха и повлачење израелских трупа из Либана, али није јасно како ће се договор спроводити. Хезболах је саопштио да неће сарађивати.
Након потписивања овог споразума, избили су протести присталица Хезболаха у Бејруту, главном граду Либана.
Техеран је саопштио да ће контролисати Ормуски мореуз и упозорио заливске државе да не стају на страну Вашингтона након напада на теретни брод који је у четвртак пловио у близини обале Омана. Предсједник САД Доналд Трамп окривио је Иран за напад и оцијенио да је њиме прекршен привремени споразум постигнут прошле седмице.
"Ничим изазвана агресија иранских снага на комерцијални брод јасно представља кршење примирја", наводи се у саопштењу Централне команде америчке војске, која је америчке ударе описала као "снажан одговор на јучерашњи напад на трговачки брод који је пролазио кроз Ормуски мореуз".
Економија
Нафта поново поскупљује, напад на Иран пореметио пад
Америчка војска је додала да ће наставити да пружа подршку и координацију ради безбједног проласка комерцијалних бродова кроз мореуз.
Потпредсједник САД Џеј Ди Венс, који је раније важио за скептика према америчком војном ангажовању против Ирана, а сада је један од главних људи администрације Доналда Трампа за овај сукоб, рекао је да су Сједињене Државе испоштовале споразум о примирју, односно меморандум о разумијевању.
"Иран је потписао споразум о прекиду ватре. Ми смо га испоштовали. Ако имају примједбе на начин на који се меморандум примјењује, могу да подигну слушалицу и позову. Али на насиље ћемо одговорити насиљем", написао је Венс на мрежи "Икс".
https://t.co/CckXLJSpah pic.twitter.com/NoMQ7cNtN5— U.S. Central Command (@CENTCOM) June 27, 2026
Ирански државни медији, позивајући се на неименовани војни извор, извијестили су да је лука Сирик погођена након што се тамо чула експлозија. Извор је навео да је око пет сати раније из Сирика испаљено више хитаца упозорења према бродовима који су, како тврди Иран, прекршили прописе о пловидби кроз Ормуски мореуз, као и двије ракете упозорења из оближњег подручја Карпан.
У суботу је иранска агенција Мехр, позивајући се на директора лука источног дијела провинције Хормозган, објавила да амерички напад није изазвао штету у луци Сирик. Према његовим ријечима, лука нормално функционише и није пријављена штета на објектима нити опреми.
Свијет
Трамп одговорио на иранске нападе у Ормузу: Споразум из Вашингтона разљутио Хезболах
Иранска Револуционарна гарда саопштила је да је њена морнарица, као одговор, "гађала локације на којима су распоређене терористичке америчке војне снаге у региону" и упозорила да ће сваки нови амерички напад изазвати још шири одговор.
Гарда је додала да споразум о примирју Ирану даје контролу над бродским саобраћајем у Ормуском мореузу.
"Међутим, Сједињене Државе су отварањем различитих фронтова покушале да прекрше ову обавезу, због чега је пружен одговарајући одговор, који ће бити настављен. Уколико се агресија понови, наш одговор биће много шири", наводи се у саопштењу Револуционарне гарде.
Сједињене Државе нису одмах одговориле на иранске тврдње да су погођени амерички војни циљеви, што је тактика којом Техеран настоји да изврши притисак на америчке савезнике у региону током сукоба.
Свијет
Амерички борбени авиони извели нападе на Иран
Предсједник Одбора за националну безбједност иранског парламента Ебрахим Азизи изјавио је да је Трамп најновијим нападима показао да није посвећен принципима преговора и примирја.
"Ово непромишљено кршење примирја, као и увијек, довешће до њиховог повлачења и кајања", написао је Азизи на мрежи "Икс".
Прије поновног избијања насиља, цијене нафте пале су у петак за око три одсто и биле на путу да забиљеже велики недјељни пад, након што су танкери почели да напуштају Ормуски мореуз, кроз који је прије почетка рата 28. фебруара пролазила петина свјетских испорука нафте и течног природног гаса.
Према подацима о бродском саобраћају, саудијска компанија Арамко обновила је утовар сирове нафте у терминалу Рас Танура у Персијском заливу, највећој свјетској нафтној луци, након готово четворомјесечне обуставе.
Обновљен је и транспорт ђубрива кроз Ормуски мореуз, што је ублажило забринутост због могућег раста цијена хране на свјетском тржишту.
Амерички државни секретар Марко Рубио, завршавајући турнеју по заливским државама ради увјеравања савезника у одрживост привременог споразума, објавио је заједничко саопштење са Савјетом за сарадњу заливских држава, у којем се позива на "слободну, безусловну и неограничену пловидбу" кроз Ормуски мореуз, без наплате такси и без покушаја успостављања контроле.
Иранско Министарство спољних послова саопштило је да би Ормуским мореузом требало да управљају Иран и Оман, док је Али Акбар Велајати, главни савјетник иранског врховног вође, упозорио америчке савезнике у Персијском заливу да њихов опстанак зависи од толеранције Техерана.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
1 ч0
Економија
1 ч0
Економија
1 ч1
Друштво
1 ч0
Најновије
Тренутно на програму