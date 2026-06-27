Пуца мир у Хормузу: Погођен танкер

Аутор:АТВ редакција
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Нови безбједносни инцидент потресао је стратешки кључни Хормушки мореуз након што је неидентификовани пројектил погодио комерцијални танкер током пловидбе, потврдила је данас Агенција за поморске трговачке операције Уједињеног Краљевства (UKMTO).
Према званичном саопштењу, нападнути брод претрпио је оштећења на командном мосту. На срећу, сви чланови посаде прошли су без повреда и тренутно се налазе на сигурном. Из УКМТО-а додају да након удара није забиљежено загађење мора, те да је истрага о починиоцима у току.
Овај напад долази у тренутку ескалације и нових војних сукоба у региону, који су се разбукали само неколико сати раније. Наиме, Сједињене Америчке Државе извеле су током ноћи опсежне ваздушне ударе на јужну обалу Ирана, циљајући тамошње војне положаје.
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Пентагон је званично потврдио да су у тој операцији погођени ирански ракетни и радарски системи, као и базе беспилотних летјелица, што је био директан одговор Вашингтона на ирански напад дроном на контејнерски брод "Евер Лавли" (Ever Lovely), који плови под сингапурском заставом.
Техеран није дуго чекао с одговором на америчке ваздушне ударе. Иранско Министарство спољних послова одмах је саопштило да је њихова војска покренула "одбрамбене ударе" на војне циљеве директно повезане са америчким снагама у региону.
Притом су оптужили Вашингтон за грубо кршење Повеље УН-а и недавно постигнутог Меморандума о разумијевању из Исламабада, под којим се Иран обавезао на трајни прекид војних операција на овом подручју.
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Јутрос се огласио и Бахреин, који је оштро осудио Техеран након што је неколико иранских дронова рано јутрос повриједило њихов ваздушни простор и напало територију тог краљевства.
Власти у Манами поручиле су да Иран оваквим потезима директно подрива тешком муком постигнуте мировне напоре, те су званично затражиле хитну интервенцију Савјета безбједности УН-а како би се зауставило даље ширење сукоба у Персијском заливу.
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