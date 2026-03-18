Огласили се из Електро Бијељине: Неколико насеља ће остати без струје

Аутор:АТВ
18.03.2026
15:27
У четвртак радови на подручју Зворника, неколико насеља ће остати без електричне енергије.
Како наводе из Електро Бијељине, због радова на расеци растиња на траси далековода 35 kV „Козлук – Брањево“ и далековода 35 kV „Брањево – Лозница“, у четвртак 19. марта 2026. године, без електричне енергије биће корисници „Електро-Бијељине“ који се снабдевају из ТС 35 kV „Брањево“.
У термину 7:30 до 15 часова електричну енергију неће имати око 2500 корисника у насељеним мјестима:
- Брањево,
- Доња Пилица,
- Горња Пилица,
- Доњи Шепак,
- Средњи Шепак,
- Горњи Шепак,
- Доњи Локањ,
- Горњи Локањ и
- дио Главичица (Старо Село).
Најављени радови су од изузетног значаја за поузданост система дистрибуције електричне енергије у Подрињу.
