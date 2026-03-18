Огласили се из Електро Бијељине: Неколико насеља ће остати без струје

АТВ

18.03.2026

15:27

У четвртак радови на подручју Зворника, неколико насеља ће остати без електричне енергије.

Како наводе из Електро Бијељине, због радова на расеци растиња на траси далековода 35 kV „Козлук – Брањево“ и далековода 35 kV „Брањево – Лозница“, у четвртак 19. марта 2026. године, без електричне енергије биће корисници „Електро-Бијељине“ који се снабдевају из ТС 35 kV „Брањево“.

У термину 7:30 до 15 часова електричну енергију неће имати око 2500 корисника у насељеним мјестима:

- Брањево,

- Доња Пилица,

- Горња Пилица,

- Доњи Шепак,

- Средњи Шепак,

- Горњи Шепак,

- Доњи Локањ,

- Горњи Локањ и

- дио Главичица (Старо Село).

Најављени радови су од изузетног значаја за поузданост система дистрибуције електричне енергије у Подрињу.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

