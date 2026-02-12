Logo
Савић у Пелагићеву: Циљ - квалитетније снабдијевање електричном енергијом

АТВ

12.02.2026

15:14

Савић у Пелагићеву
Фото: Уступљена фотографија

Нови пројекти и унапређење сарадње, с циљем квалитетнијег снабдијевања корисника електричном енергијом, били су у фокусу разговора руководства ОДС "Електро-Бијељина“ на челу са директором Бојаном Савићем и извршним директором за теренске операције Миланом Лукићем у Пелагићеву са начелником ове општине Славком Тешићем.

"Дошли смо да разговарамо са начелником Тешићем и хоћемо да створимо добар пословни амбијент на обострано задовољство. Циљ руководства „Електро-Бијељине“ и запослених је да сваки наш корисник има оптималне услове за напајање електричном енергијом и у том смислу смо спремни да чујемо и приједлоге у Пелагићеву. Тренутно стање електромреже и објеката у Посавини је на добром нивоу, али желимо да створимо још боље услове и спремни дочекамо нове изазове“, рекао је директор Савић.

Савић у Пелагићеву
Савић у Пелагићеву

У име општине Пелагићево, начелник Славко Тешић је изразио захвалност директору „Електро-Бијељине“ на посјети и истакао спремност да добра сарадња буде настављена и у предстојећем периоду.

"Имамо добру сарадњу са „Електро-Бијељином“ и директором Бојаном Савићем, као и њиховим радницима у Пелагићеву, који су увијек били на висини задатка и у кратком року отклањали кварове и били у служби својих суграђана“, рекао је начелник Тешић.

Савић у Пелагићеву
Савић у Пелагићеву

У посљедњих неколико година "Електро-Бијељина“ је уложила значајна финансијска средства у електроенергетске објекте у Посавини, са циљем да се смањи број застоја на мрежи и побољша квалитет испоруке електричне енергије.

