Logo
Large banner

Хоћемо ли ове године имати Бабине хуке: Како су настале и ко је заправо била баба Марта

12.02.2026

09:07

Коментари:

0
Хоћемо ли ове године имати Бабине хуке: Како су настале и ко је заправо била баба Марта
Фото: АТВ

Бабине хуке, метеоролошка појава које се углавном дешава у марту, период је када се у једном дану измијене четири годишња доба.

Кренете на посао, вани је сунце, током дана, из ведра неба, почне падати снијег.

Снијег је карактеристичан по томе што су то јако ситне пахуље, ношене вјетром, па је јако незгодно и за ходати. Снијег вам иде право у очи. Не помажу ни капа ни кишобран. Након тога, изненада поново угрије сунце, па опет снијег, киша, вјетар, и тако цијели дан.

Многима је ово "најомраженија" метеоролошка појава.

Да ли ћемо ове године имати Бабине хуке?

Одговор је Фактор.ба потражио у Федералном хидрометеоролошком заводу БиХ.

- Сигурно да хоћемо имати Бабине хуке. Прошле године су закасниле, али то се не веже за одређен датум нити за период. Требамо бити спремне на те промјенљиве временске прилике.

Немогуће је рећи када ће тачно почети, али то је онај период када се измјењују сва четири годишња доба у једном дану. Сваке године се дешава, само зависи од периода. То је наша клима и то су наши климатски услови. Морамо бити спремни на то. Народ је то осмотрио и видио пуно прије нас, генерације и генерације памте те Бабине хуке, тако се и ове године очекују - каже метеоролог Бакир Крајиновић.

Занимало нас је зашто долазе Бабине хуке.

ILU-TELEFON-VIBER-180925

Савјети

Како вратити обрисане поруке на Виберу: Једноставан трик за све телефоне

- То промјенљиво вријеме управо долази због нестабилности атмосфере и услова који владају у том периоду. Увијек се дешавају када је ваздушна маса изнад наше земље богата влагом. У таквим околностима, због великих разлика у температури подлоге долази до појаве и ведрих интервала када имамо сунце током дана, а само у пар сати дође до промјене када се наоблачи и онда киша пређе у сусњежицу и снијег. Температурне осцилације су доста велике у таквим ситуацијама. И то је оно што метеоролошки гледано. Иако се каже да долази од народног вјеровања, метеоролошки се може јасно објаснити. Није везан директно за датум, углавном се појављује у марту, али може прећи и април. Те промјене људи не воли, а и не подносе, јер те нагле измијене се дешавају негативно утичу на наше расположење - закључује за Фактор метеоролог Бакир Крајиновић.

Народна вјеровања

Народна метеорологија каже да се у марту мора три пута "посолити", односно да мора три пута пасти снијег.

Каже се да ако не падне снијег три пута у марту, онда ће трећи пут бити у априлу.

ilu-nesanica-telefon-krevet-29082025

Здравље

Не спавате довољно? Стићи ће вас анксиозност, гојазност, слаб имунитет...

У народној метеорологији се некада март звао Бабине хуке или Баба Марта - због јаких вјетрова и промјенљивости.

Како је заиста настао назив Бабине хуке

Назив ове метеоролошке појаве настао је по баби Марти.

Иако су многи вјеровали да су Марта била баба која је "хукала" у ватру и дим у шпорету, те тако стварала вјетар и вртлоге снијега, истина је потпуно другачије.

Постоје многе легенде као и приче из народа везане за ово изненадно вагање топлих и хладних температура.

Према легенди, баба Марта је током зиме и водила козе у планину и цијелим путем понављала "Хајмо, уз Божију помоћ."

Али, једног мартовског дана, лијепо вријеме и сунце ју је заварало, па је у планину повела козу и седам јарића, али овај пут говорећи: "Досад је требало уз Божију помоћ, а сад може и без ње", "Хајте, без Божије помоћи." Мислила је, сада није толико хладно да би требала Божија помоћ.

У том моменту се "Бог наљути".

Кад је стигла у планину, нагло је захладнило, почео је падати снијег, а баба, коза и јарићи су се смрзли.

Подијели:

Тагови :

Баба Марта

Временска прогноза

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Велика акција УСКОК-а: Ухапшен градоначелник Нове Градишке?

Регион

Велика акција УСКОК-а: Ухапшен градоначелник Нове Градишке?

1 ч

1
Професор Дејвид Гелернтер

Свијет

Професор препоручио студенткињу Епстину: "Згодна мала плавуша"

1 ч

0
Сви остали у чуду када су видјели Јокићеву десну руку

Кошарка

Сви остали у чуду када су видјели Јокићеву десну руку

1 ч

0
Доносимо цијене са бањалучке "Тржнице"

Друштво

Доносимо цијене са бањалучке "Тржнице"

2 ч

0

Више из рубрике

Доносимо цијене са бањалучке "Тржнице"

Друштво

Доносимо цијене са бањалучке "Тржнице"

2 ч

0
Беба новорођенче

Друштво

У Српској рођено 18 беба

2 ч

0
Данас славимо три велика учитеља који су постали симбол јединства вјере

Друштво

Данас славимо три велика учитеља који су постали симбол јединства вјере

3 ч

0
У Теслићу Дан жалости након смрти дјевојчице Милице Малић

Друштво

У Теслићу Дан жалости након смрти дјевојчице Милице Малић

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

10

36

Украјинац избачен са Зимских олимпијских игара: Разлог је - кацига

10

28

Врло нездрав ваздух у Бањалуци

10

18

Радончић: Додик и Цвијановић на међународном плану декласирали двојац Бећировић-Конаковић

10

15

Акција "Блок": У Бањалуци ухапшен Давор Самарџија

10

01

Саво Кисјелица тврди да је пожар подметнут: Полиција и Тужилаштво упућују једни на друге

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner