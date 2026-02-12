Logo
Саво Кисјелица тврди да је пожар подметнут: Полиција и Тужилаштво упућују једни на друге

Бојан Носовић

12.02.2026

10:01

Гори штала на подручју Зубаца
Недавни пожар на штали домаћина Сава Кисјелице у требињском селу Зупци направио је велику материјалну штету јер су изгојеле на хиљаде бала сијена.

Саво Кисјелица је раније за АТВ рекао да сумња да је пожар подметнут.

Да ли је, надлежни још нису утврдили. Писали смо и Тужилаштву и Полицијској управи Требиње који нас упућују једни на друге.

Пожар Саво Требиње

Друштво

Пожар у штали, све изгорјело: Саво сумња да је подметнут

"Дежурни окружни јавни тужилац изашао је на лице мјеста након избијања пожара на помоћном објекту у селу Ограде, те овластио полицијске службенике ПУ Требиње да, када се за то стекну услови, изврше увиђај и предузму потребне мјере и радње у циљу расвјетљавања околности које су довеле до пожара.

До достављања Извјештаја о поступању за детаљније информације се потребно обратити ПУ Требиње", стоји у одговору из требињском Тужилаштва.

Сличне реченице су нам написали и из ПУ Требиње.

"Полицијски службеници су изузели материјалне трагове и доказе који ће се у наредном периоду вјештачити како би се утврдио тачан узрок пожара. За више информација обратите се Окружног јавног тужилаштва у Требињу",одговарају АТВ-у из Полицијске управе Требиње.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

