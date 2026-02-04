Пожар у штали, све изгорјело: Саво сумња да је подметнут

Аутор:Теодора Бјелогрлић
04.02.2026
20:00
Коментари:0
Десет хиљада бала сијена прогутао је пожар који је синоћ избио у објекту домаћина Сава Кисјелице. Тик испод његове куће, у селу Ограде код Требиња, помоћни објекат од 250 квадрата, који је сам саградио и без икаквих инсталација, претворио се у згариште.
Док покушава да сабере штету, пред камером АТВ, Саво каже да сумња да је пожар подметнут.
"Није могло ништа сем људског фактора. Нема струје у објекту, киша падала вани. Штета је огромна, сад се јање овце и краве се теле, треба сијено. Штета је велика, по 5 марака је бала сијена, а плус објекат, штета је заиста огромна. Је ли се шта спасило? Није ништа", прича нам он.
Да се нешто спаси, на терену од синоћ покушавају требињски ватрогасци. Али сијено гори као барут, јак вјетар им отежава задатак. Без механизације, борба је готово узалудна.
"Можда нека машина, да бранимо са двије млазнице да бранимо машину и да извлачи из штале сијено. Јер ово ће данима овдје тињати. Чувамо, да човјеку се не нанесе још већа штета, ради објекта, ради плоче горе, да не би испуцало и направило још већу штету", каже Неђо Ђук, замјеник командира Ватрогасне јединице Требиње
Док чека помоћ и гледа ватрогасце како покушавају сaчувати бар објекат, Саво се присјећа како се све одвијало. У тренутку пожара читава породица била је у кући. На срећу, нема повријеђених.
"Комшије преко пута су ме звале да гори нешто испод куће. Изашао сам, имам шта и да видим. Живимо ту, бала је доста било, имамо доста стоке па је требало, али ево шта се десило", прича нам Саво.
Да ли овдје има елемената почињеног кривичног дјела, знаће се у извјештају, након завршеног увиђаја, који су полицијски службеници извршили заједно са дежурним тужиоцем.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
7 ч0
Друштво
7 ч0
Друштво
7 ч0
Друштво
8 ч0
Најновије
Најчитаније
22
59
22
59
22
45
22
39
22
37
Тренутно на програму