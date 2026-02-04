Нови шамар из Хага: Одбијено превремено пуштање на слободу Милана Мартића

Извор:
Међународни резидуални механизам за кривичне трибунале у Хагу одбио је пријевремено пуштање на слободу Србина Милана Мартића, саопштено је данас из тог суда.
Одлуку и образложење, садржано на 20 густо куцаних страница, потписала је предсједница Механизма Грасијела Гати Сантана.
Предсједница Механизма наложила је да одлука што прије буде достављена властима Естоније, гдје Мартић служи затворску казну, као и властима Србије и надлежном тужиоцу.
У образложењу се наводи да је Механизам у мају прошле године од Естоније обавијештен да је Мартић стекао услове за пријевремено пуштање на слободу, али да је након разматрања одлучено да се такав захтјев одбије.
Милан Мартић (72) је бивши полицијски инспектор, српски политичар и предсједник Републике Српске Крајине. Међународни кривични суд за бившу Југославију осудио га је 2007. године на 35 година затвора због злочина против човјечности и ратних злочина, укључујући и гранатирање Загреба.
Мартић је током рата обављао функције министра одбране, министра унутрашњих послова и предсједника Републике Српске Крајине у периоду од 1994. до 1995. године.
Оптужен је 1995. године, а 2007. проглашен кривим за прогоне, убиства, мучења и безобзирно разарање насеља. Пресуда је обухватила и одговорност за ракетне нападе на Загреб у мају 1995. године.
Након бјекства из Хрватске 1995. године, Мартић се предао 2002. године и пребачен је у Хаг, гдје је након дуготрајног суђења осуђен.
Милан Мартић рођен је 18. децембра 1954. године у книнском насељу Жагровић, у Хрватској.
