"Затворен пут Трново-Фоча, угрожена безбједност путника"

04.02.2026
Пут Трново-Миљевина-Фоча од данас је затворен за саобраћај због лошег стања и угрожене безбједности путника, а за сва возила обезбијеђен је алтернативни правац, изјавио је Срни министар саобраћаја и веза Републике Српске Зоран Стевановић.
Стевановић је појаснио да је мост на ријеци Бистрици је у катастрофалном стању које је проузроковано клизиштем које се појавило због радова на Хидроелектрани "Бистрица".
"Извођач радова је неодговорно поступио и дошли смо у ситуацију да није безбједна употреба моста, односно да је угрожена безбједност путника", навео је Стевановић.
Он је указао да је након експертизе и праћења утврђено да постоји помјерање моста на дневном нивоу.
"Јавно предузеће `Путеви Републике Српске` са Министарством унутрашњих послова и Министарством саобраћаја и веза донијело је одлуку да се тај правац затвори. Лака возила, аутомобили и мали аутобуси саобраћаће алтернативним правцем према Калиновику, а сва остала возила користиће друге правце", истакао је Стевановић.
Он је навео да ће забрана саобраћаја трајати све док се не испуне безбједносни услови на том путном правцу.
"Министарство саобраћаја и веза Републике Српске донијело је Рјешење којим се забрањује саобраћај за сва возила преко моста на стационажи km 14+000, на магистралном путу првог реда М-I 111, дионица Добро Поље-Миљевина, на путном правцу Фоча-Сарајево, због угрожене безбједности учесника у саобраћају.
За вријеме трајања забране, саобраћај путничких моторних возила (М1), аутобуса категорије М2 и теретних возила или скупова возила највеће дозвољене масе до 3.500 kg преусмјерава се на регионалне путеве Р-II 5501 Добро Поље-Јажићи, Р-II 5502 Јажићи-Јелашица и Р-II 5503 Јелашица-Миљевина", наводе из Министарства.
Саобраћај аутобуса категорије М3 и теретних моторних возила или скупова возила највеће дозвољене масе преко 3.500 kg преусмјерава се на друге алтернативне путне правце.
"На основу теренских извјештаја, геодетских мјерења, мишљења саобраћајне струке, као и евидентних оштећења коловоза, конструкције моста и косина, утврђено је да је на наведеној локацији активирано и проширено клизиште које директно угрожава стабилност моста и приступних путева. Забиљежена су значајна хоризонтална помијерања тла, слијегање ослонаца, деформације стубова, оштећења дилатација и пукотине на коловозу - што представља непосредну опасност по живот и безбједност учесника у саобраћају.
Забрана саобраћаја проводиће се постављањем прописне привремене саобраћајне сигнализације, уз асистенцију полиције, а јавност ће о мјерама бити благовремено обавијештена путем средстава јавног информисања. Забрана остаје на снази до стварања услова за безбједно и несметано одвијање саобраћаја, односно до извршења хитне санације најкритичнијих тачака и техничке провјере стабилности моста и путног правца", саопштено је из Министарства саобраћаја и веза Републике Српске.
