"Затворен пут Трново-Фоча, угрожена безбједност путника"

Извор:

АТВ

04.02.2026

16:17

Коментари:

2
"Затворен пут Трново-Фоча, угрожена безбједност путника"
Фото: Pixabay

Пут Трново-Миљевина-Фоча од данас је затворен за саобраћај због лошег стања и угрожене безбједности путника, а за сва возила обезбијеђен је алтернативни правац, изјавио је Срни министар саобраћаја и веза Републике Српске Зоран Стевановић.

Стевановић је појаснио да је мост на ријеци Бистрици је у катастрофалном стању које је проузроковано клизиштем које се појавило због радова на Хидроелектрани "Бистрица".

"Извођач радова је неодговорно поступио и дошли смо у ситуацију да није безбједна употреба моста, односно да је угрожена безбједност путника", навео је Стевановић.

Он је указао да је након експертизе и праћења утврђено да постоји помјерање моста на дневном нивоу.

"Јавно предузеће `Путеви Републике Српске` са Министарством унутрашњих послова и Министарством саобраћаја и веза донијело је одлуку да се тај правац затвори. Лака возила, аутомобили и мали аутобуси саобраћаће алтернативним правцем према Калиновику, а сва остала возила користиће друге правце", истакао је Стевановић.

Он је навео да ће забрана саобраћаја трајати све док се не испуне безбједносни услови на том путном правцу.

ЗАБРАНА САОБРАЋАЈА ЗА СВА ВОЗИЛА НА ПУТНОМ ПРАВЦУ ФОЧА-САРАЈЕВО

"Министарство саобраћаја и веза Републике Српске донијело је Рјешење којим се забрањује саобраћај за сва возила преко моста на стационажи km 14+000, на магистралном путу првог реда М-I 111, дионица Добро Поље-Миљевина, на путном правцу Фоча-Сарајево, због угрожене безбједности учесника у саобраћају.

За вријеме трајања забране, саобраћај путничких моторних возила (М1), аутобуса категорије М2 и теретних возила или скупова возила највеће дозвољене масе до 3.500 kg преусмјерава се на регионалне путеве Р-II 5501 Добро Поље-Јажићи, Р-II 5502 Јажићи-Јелашица и Р-II 5503 Јелашица-Миљевина", наводе из Министарства.

Саобраћај аутобуса категорије М3 и теретних моторних возила или скупова возила највеће дозвољене масе преко 3.500 kg преусмјерава се на друге алтернативне путне правце.

"На основу теренских извјештаја, геодетских мјерења, мишљења саобраћајне струке, као и евидентних оштећења коловоза, конструкције моста и косина, утврђено је да је на наведеној локацији активирано и проширено клизиште које директно угрожава стабилност моста и приступних путева. Забиљежена су значајна хоризонтална помијерања тла, слијегање ослонаца, деформације стубова, оштећења дилатација и пукотине на коловозу - што представља непосредну опасност по живот и безбједност учесника у саобраћају.

Забрана саобраћаја проводиће се постављањем прописне привремене саобраћајне сигнализације, уз асистенцију полиције, а јавност ће о мјерама бити благовремено обавијештена путем средстава јавног информисања. Забрана остаје на снази до стварања услова за безбједно и несметано одвијање саобраћаја, односно до извршења хитне санације најкритичнијих тачака и техничке провјере стабилности моста и путног правца", саопштено је из Министарства саобраћаја и веза Републике Српске.

Коментари (2)
