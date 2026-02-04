Logo
Large banner

Учитељица (61) објављивала слике на сајтовима за одрасле: Провалила је колегиница, услиједио хаос у школи

04.02.2026

15:50

Коментари:

0
Учитељица (61) објављивала слике на сајтовима за одрасле: Провалила је колегиница, услиједио хаос у школи
Фото: Facebook

Линди Корстон (61), учитељица у основној школи, која се на порно сајтовима представљала се као "бака учитељица" суспендована је са наставе.

Линди је такође креирала OnlyFans налог, који је садржао голотињу, а који су пронашле њене колеге у школи у Сасексу. Користила је опис „бака учитељица“ да би направила сексуално експлицитне видео записе за порно сајтове са платним доступом, саопштио је суд.

Колегиница видјела обавјештење са Онлифенс на њеном телефону

Учитељици је сада забрањено да предаје на неодређено време након саслушања Агенције за регулацију наставе.

Од новембра 2022. Корстон је радила у основној школи на краткорочној основи.

Линди Корстон
Линди Корстон

У септембру 2024. године изражена је забринутост да је можда имала Онлифанс налог након што је колегиница видјела пуш обавјештење са тог сајта на њеном телефону.

Корстон је признала да посједује налог, али је јасно ставила до знања да он не садржи сексуалне радње и да није на њено лично име.

Речено јој је да затвори налог, што је она и учинила.

Идентификована на порно сајту, постоји и снимак

Али у јануару 2025. године, организацији Енгаге Едуцатион је речено да је идентификована на порнографској веб страници гдје се упушта у сексуалне активности.

Покренута је истрага и пронађен је експлицитни снимак који приказује њен сексуални однос.

На саслушању је речено да је пристала на продукцију снимка и да је добровољно учествовала у њему.

Корстон је тврдила да није била свесна да ће снимак бити широко доступан јер је мислила да ће бити иза платног приступа.

Касније је признала да је њено професионално понашање било „неприхватљиво“ и да би могло довести професију у „лош углед“, речено је већу.

У својој пресуди, додали су: „Иако се понашање одвијало ван образовног окружења, ово је било понашање које је повезано са начином на који је обављала своју наставничку улогу и потенцијално је могло довести до тога да ученици буду изложени или под утицајем понашања на штетан начин.“

Корстон би могла поново да се пријави за посао наставника за две године.

(Сан)

Подијели:

Тагови:

učiteljica

сајт за одрасле

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Састанак Пуховца и Рачића

Економија

Разматра се контрола раста цијена у Српској

4 ч

0
Забрањене увучене кваке на вратима аутомобил, ово је разлог

Наука и технологија

Забрањене увучене кваке на вратима аутомобил, ово је разлог

4 ч

0
Ливерпул тражи Ван Дајковог насљедника

Фудбал

Ливерпул тражи Ван Дајковог насљедника

4 ч

0
Изненађење за пензионере: Исплата већ почиње

Друштво

Изненађење за пензионере: Исплата већ почиње

4 ч

0

Више из рубрике

Стручњаци открили када је брак наjсрећнији

Љубав и секс

Стручњаци открили када је брак наjсрећнији

5 ч

0
Једно кратко питање може да побољша ваш однос са партнером

Љубав и секс

Једно кратко питање може да побољша ваш однос са партнером

8 ч

0
Знакови који показују да вас мушкарац не гледа само као пријатеља

Љубав и секс

Знакови који показују да вас мушкарац не гледа само као пријатеља

1 д

0
Помоћу овог трика можете одмах провјерити да ли вас партнер вара

Љубав и секс

Помоћу овог трика можете одмах провјерити да ли вас партнер вара

2 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

48

Пут до школе биће сада и удобнији и лакши: Нови комби за ђаке у Берковићима

19

39

Надлежни увјеравају: Постигнут договор и одређена динамика рјешавања проблема РиТЕ Угљевик

19

30

Српска брани своју имовину: "Историја се неће брисати гумицом"

19

20

Грађани Српске опет ће на биралишта: Кампање нема, а тешко да може бити и другог резултата

19

18

Зељковић у Вашингтону са Холмсом и Волсом

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner