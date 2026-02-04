Учитељица (61) објављивала слике на сајтовима за одрасле: Провалила је колегиница, услиједио хаос у школи

04.02.2026
15:50
Коментари:0
Линди Корстон (61), учитељица у основној школи, која се на порно сајтовима представљала се као "бака учитељица" суспендована је са наставе.
Линди је такође креирала OnlyFans налог, који је садржао голотињу, а који су пронашле њене колеге у школи у Сасексу. Користила је опис „бака учитељица“ да би направила сексуално експлицитне видео записе за порно сајтове са платним доступом, саопштио је суд.
Учитељици је сада забрањено да предаје на неодређено време након саслушања Агенције за регулацију наставе.
Од новембра 2022. Корстон је радила у основној школи на краткорочној основи.
У септембру 2024. године изражена је забринутост да је можда имала Онлифанс налог након што је колегиница видјела пуш обавјештење са тог сајта на њеном телефону.
Корстон је признала да посједује налог, али је јасно ставила до знања да он не садржи сексуалне радње и да није на њено лично име.
Речено јој је да затвори налог, што је она и учинила.
Али у јануару 2025. године, организацији Енгаге Едуцатион је речено да је идентификована на порнографској веб страници гдје се упушта у сексуалне активности.
Покренута је истрага и пронађен је експлицитни снимак који приказује њен сексуални однос.
На саслушању је речено да је пристала на продукцију снимка и да је добровољно учествовала у њему.
Корстон је тврдила да није била свесна да ће снимак бити широко доступан јер је мислила да ће бити иза платног приступа.
Касније је признала да је њено професионално понашање било „неприхватљиво“ и да би могло довести професију у „лош углед“, речено је већу.
У својој пресуди, додали су: „Иако се понашање одвијало ван образовног окружења, ово је било понашање које је повезано са начином на који је обављала своју наставничку улогу и потенцијално је могло довести до тога да ученици буду изложени или под утицајем понашања на штетан начин.“
Корстон би могла поново да се пријави за посао наставника за две године.
(Сан)
