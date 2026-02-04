Logo
Разматра се контрола раста цијена у Српској

АТВ

04.02.2026

15:28

Састанак Пуховца и Рачића
Фото: Уступљена фотографија

Министар трговине и туризма Републике Српске Нед Пуховац састао се данас, 4. фебруара 2026. године, у Бањалуци са предсједником Привредне коморе Републике Српске Гораном Рачићем.

Пуховац и Рачић разговарали су о заједничким активностима Министарства трговине и туризма и Привредне коморе Републике Српске које су реализоване у протеклом периоду, са посебним освртом на пројекат туристичких ваучера и кампању "Наше је боље“, чија ће реализација бити настављена и у наредном периоду.

Саговорници су истакли да је пројекат туристичких ваучера један од најуспјешнијих пројеката ресорног министарства, који је довео не само до раста статистичких показатеља и прихода у овом сектору, већ и до популаризације домаћих дестинација међу грађанима Републике Српске. Наглашено је да ће овај пројекат бити настављен и у 2026. години, те да је у плану и проширење концепта пројекта на стране госте кроз програм субвенционисања долазака страних гостију.

Пуховац и Рачић разговарали су и о тренутном стању и кретању цијена на тржишту Републике Српске, те заједничким активностима и мјерама које би довеле до контроле раста цијена, а у циљу заштите животног стандарда најугорженијих категорија становништва.

У циљу заједничког дефинисања даљих активности и мјера, договорено је да у наредној седмици буде одржан састанак и са представницима трговаца и дистрибутера на којем ће бити дефинисани наредни кораци усмјерени на контролу и сузбијање раста цијена.

Састанку су присуствовали и помоћник министра за трговину Душанка Тегелтија, помоћник министра за туризам и угоститељство Предраг Тешић и секретар Удружења трговине и привреде и Удружења туризма и угоститељства Драгана Шобот.

Нед Пуховац

Goran Račić

Цијене

turistički vaučer

Коментари
