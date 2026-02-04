Разматра се контрола раста цијена у Српској

Извор:
АТВ
04.02.2026
15:28
Коментари:0
Министар трговине и туризма Републике Српске Нед Пуховац састао се данас, 4. фебруара 2026. године, у Бањалуци са предсједником Привредне коморе Републике Српске Гораном Рачићем.
Пуховац и Рачић разговарали су о заједничким активностима Министарства трговине и туризма и Привредне коморе Републике Српске које су реализоване у протеклом периоду, са посебним освртом на пројекат туристичких ваучера и кампању "Наше је боље“, чија ће реализација бити настављена и у наредном периоду.
Друштво
Изненађење за пензионере: Исплата већ почиње
Саговорници су истакли да је пројекат туристичких ваучера један од најуспјешнијих пројеката ресорног министарства, који је довео не само до раста статистичких показатеља и прихода у овом сектору, већ и до популаризације домаћих дестинација међу грађанима Републике Српске. Наглашено је да ће овај пројекат бити настављен и у 2026. години, те да је у плану и проширење концепта пројекта на стране госте кроз програм субвенционисања долазака страних гостију.
Пуховац и Рачић разговарали су и о тренутном стању и кретању цијена на тржишту Републике Српске, те заједничким активностима и мјерама које би довеле до контроле раста цијена, а у циљу заштите животног стандарда најугорженијих категорија становништва.
Регион
Огласила се хрватска водитељка: Проговорила о списку дјевојака из Загреба за Епстајна
У циљу заједничког дефинисања даљих активности и мјера, договорено је да у наредној седмици буде одржан састанак и са представницима трговаца и дистрибутера на којем ће бити дефинисани наредни кораци усмјерени на контролу и сузбијање раста цијена.
Састанку су присуствовали и помоћник министра за трговину Душанка Тегелтија, помоћник министра за туризам и угоститељство Предраг Тешић и секретар Удружења трговине и привреде и Удружења туризма и угоститељства Драгана Шобот.
Најновије
Најчитаније
19
58
19
48
19
39
19
30
19
20
Тренутно на програму