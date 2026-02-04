Огласила се хрватска водитељка: Проговорила о списку дјевојака из Загреба за Епстајна

04.02.2026
У новообјављеним документима о Џефрију Епстајну, поред навода да је преко пријатеља покушавао да прода хрватски војни брод из Пуле, стоји и да му је његов блиски сарадник Борис Николић помагао у проналажењу дјевојака жртве.
Наиме, Николић је 2014. године слао линкове ка хрватским моделима и модним агенцијама, уз сугестију да "погледа" понуду из Загреба. У једном од мејлова помиње се и водитељка Миа Ковачић.
Она се по објављивању оваквих података огласила и рекла да је из медија сазнала да се њено име спомиње у мејловима.
"Уопште не познајем особе укључене у тај случај нити сам знала да се моје име дијели или коментарише у туђој приватној кореспонденцији", поручила је Миа Ковачић, позната хрватска водитељка.
Додала је и да јој је жао што је нико није контактирао прије објаве у медијима.
"На овај начин наноси ми се штета, а овакве објаве не могу се сматрати извјештавањем у јавном интересу и поступањем медија у доброј вјери", закључила је она, преноси Дневник.хр.
У мејлу под насловом "Пријатељица мог брата" од 20. јануара 2014. године, Николић Епстајн шаље линк ка једном чланку уз поруку: "Зове се Миа Ковачић – модел је из Загреба."
У другом мејлу послатом истог дана, шаље линк ка страници са списком "најуспјешнијих хрватских модела" и додаје коментар: "Све изгледају врло хрватски. Јан Луц сада отвара агенцију у Хрватској."
Дан касније, 21. јануара 2014. године, у мејлу под насловом "У Загребу", Николић шаље још линкова — између осталог и ка страницама модних агенција, и пише да је тек тада схватио да их раније није послао: "Ово су агенције људи које познајем у Загребу. Молим вас, јавите ми ако видите неке таленте." Мејлу додаје потпис "Б".
Николић је у једном од мејлова написао Епстајн да "сви модели изгледају врло хрватски".
Не постоје мејлови који би указивали на даљи ток ове преписке, нити је познато да ли је неку од манекенки Епстајн одабрао. Треба нагласити да само помињање у објављеним документима из Епстајнових списа не значи нужно да је почињено било какво противправно дјело.
Подсјетимо, Миа Ковачић рођена је 15. децембра 1982. године. Иако је данас позната као телевизијска водитељка, њено формално образовање није било усмјерено према новинарству. Студирала је и завршила Архитектонски факултет, а касније се усавршавала и у подручју продукт дизајна и интеријера.
Телевизијску каријеру, која како истичу хрватски медији, двије деценије траје без мрље, започела је средином 2000-их. Широј јавности постала је позната кроз култну емисију "Ред Царпет" на Новој ТВ, а њена каријера доживљава врхунац ангажманом у "ИН магазину", лајфстајл емисији којој је заштитно лице од самог почетка.
Борис Николић је лекар и инвеститор из Хрватске, бивши савјетник Фондације Била и Мелинде Гејтс и суоснивач инвестицијског фонда за биотехнологију. Његово име се раније појављивало у Епстајновим документима, а он је одбацио улогу заменског извршитеља Епстајнове заоставштине.
