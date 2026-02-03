Николић Џефрију Епстајну нудио водитељку Нове ТВ

Извор:
Индекс
03.02.2026
21:15
Коментари:0
У новим објављеним документима о Џефрију Епстајну, осим што му је преко пријатеља покушао продати хрватски војни брод из Пуле, Епстајов блиски сарадник Борис Николић 2014. му је слао и линкове за хрватске моделе и агенције те сугерисао да “погледа” понуду из Загреба, а у једном од мејлова се спомиње и водитељка Миа Ковачић.
Како преноси Индекс, у једном мејлу под насловом "Пријатељица мог брата" од 20. јануара 2014, Николић Епстајну шаље линк на чланак и "Зове се Миа Ковачић – модел је из Загреба“. У другом мејлу истог дана шаље линк на страницу с пописом “најуспјешнијих хрватских модела” те додаје коментар: “Сви изгледају врло хрватско. Жан Лук сада отвара агенцију у Хрватској...”
Свијет
Ко је Борис Николић из Епстајнових докумената и какве везе има с Гејтсом
Дан касније, 21. јануара 2014. у мејлу наслова “У Загребу”, Николић шаље још линкова (међу осталим на странице модних агенција) и пише да је тек схватио како их раније није послао: “Ово су агенције људи које познајем у Загребу. Молим те, јавите ми ако видите неке таленте.” Мејл завршава потписом “Б”.
Епстајн је у једном мејлу одговорио да "модели изгледају хрватски". Мејлова о даљњем расплету ове кореспонденције нема, а није познато је ли која од модела била одабрана од стране Епстајна.
Индекс напомиње да само појављивање у објављеним документима из Епстајнових списа не значи нужно да је почињено било какво кривично дјело.
Свијет
6 ч0
Свијет
7 ч0
Свијет
17 ч0
Свијет
17 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
5 ч0
Најновије
Најчитаније
22
59
22
53
22
48
22
40
22
36
Тренутно на програму