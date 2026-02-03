Клинтонови ипак свједоче у истрази о Џефрију Епстајну

03.02.2026
07:02
Коментари:0
Бивши предсједник САД-а Бил Клинтон и његова супруга Хилари Клинтон пристали су да свједоче пред Одбором за надзор и реформу владе Представничког дома у оквиру истраге одбора о осуђеном сексуалном преступнику Џефрију Епстајну.
Мјесецима су Клинтонови упорно тврдили да се неће повиновати судским позивима представника Цејмса Р. Комера из Кентакија, републиканског предсједавајућег овог Одбора, које су описали као неважеће и правно неспроведиве.
Свијет
Инцидент на бензинској пумпи: Пред свједоцима пријетио ножем дјевојци да ће је убити
Између осталог, оптужили су Комера да је дио завјере да их прогласе политичким противницима предсједника САД Доналда Трампа и обећали су да ће се борити против њега по том питању колико год буде потребно.
Ипак, након што су се неки демократи у панелу придружили републиканцима у гласању како би препоручили подизање оптужнице за кривично дјело непоштивања суда, што је био ванредан први корак у њиховом упућивању Министарству правде на кривично гоњење, Клинтонови су на крају пристали да у потпуности испуне захтјеве Комера.
- Преговарали су у доброј намјери. Ви нисте. Рекли су вам под заклетвом шта знају, али вас није брига. Али бивши предсједник и бивша државна секретарка ће бити тамо - навео је члан Клинтоновог тима Анхел Урена.
Занимљивости
Ријешена мистерија Бермудског троугла?
У имејлу посланом Комеру у понедјељак увече, адвокати Клинтонових рекли су да ће се њихови клијенти појавити на саслушањима у терминима који се међусобно договоре и затражили су да Представнички дом не гласа о непоштивању суда, што је било заказано за сриједу.
Свједочење Клинтона у истрази Епстајна било би готово незапамћено. Ниједан бивши предсједник није се појавио пред Конгресом од 1983. године, када је предсједник Џералд Р. Форд то учинио како би разговарао о прослави двјестогодишњице доношења Устава 1987. године.
Када је Трамп 2022. године добио судски позив од одабраног одбора који је истраживао напад на Капитол 6. јануара 2021. године, након што је напустио функцију, тужио је Одбор како би покушао да то блокира. Одбор је на крају повукао судски позив.
Здравље
Масноћа коју не можете да видите можда смањује ваш мозак
Клинтон је познавао Епстајна, који је умро у затвору 2019. године, али је рекао да никада није посјетио Епстајново приватно острво и да је прекинуо контакт с њим прије двије деценије. Према евиденцији летова, Клинтон је имао четири међународна путовања Епстајновим приватним авионом 2002. и 2003. године.
БиХ
12 ч0
Свијет
12 ч0
Свијет
12 ч0
Сцена
12 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
12 ч0
Свијет
12 ч0
Свијет
12 ч0
Најновије
Најчитаније
11
10
11
08
11
06
11
03
10
58
Тренутно на програму