Хелез: Лаж је да супруге Никшића и Диздара иду о трошку БиХ у Саудијску Арабију

Аваз
02.02.2026
22:46
Замјеник предсједавајуће Савјета министара и министар одбране у Савјету министара Зукан Хелез реаговао је на писање портала Истрага.ба, у којем је наведено да би проширена бх. делегација, укључујући и супруге појединих званичника, требала боравити у Саудијској Арабији поводом посјете Глобалном сајму одбране у Ријаду, о трошку државе.
Њихове тврдње о наводном путовању у Саудијску Арабију Надије Никшић и Јадранке Диздар о трошку државе нису само неистините – оне су безочна измишљотина, конструисана с циљем дискредитације и политичког обрачуна.
Ово није грешка нити погрешна информација, већ намјерна и свјесна лаж. Авдић обмањује јавност рачунајући да ће бука, сензационализам и подметања прикрити чињенице.
А чињенице су јасне и необориве: делегација Министарства одбране Босне и Херцеговине борави у Саудијској Арабији о комплетном трошку домаћина који су упутили званичан позив, док су трошкови делегације Владе Федерације БиХ јасно дефинисани и сносе их Влада ФБиХ и лично учесници. Све је документовано, провјерљиво и транспарентно.
