Затражити хитна и конкретна рјешења за проблем отимања српске имовине

СРНА
02.02.2026
17:27
Замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац рекао је да се у Федерацији БиХ /ФБиХ/ одмах мора престати са праксом књижења имовине Српске православне цркве на БиХ и да ће о том проблему информисати све надлежне институције и затражити хитна конкретна рјешења.
Кошарац је данас у Требињу о том проблему разговарао са митрополитом захумско-херцеговачким и приморским Димитријем и поручио да се мора зауставити и спријечити отимање имовине Српске православне цркве.
"Институције Српске већ су предузеле конкретне кораке и наш задатак је да дамо допринос њиховим напорима да се овај проблем ријеши", написао је Кошарац на Инстаграму.
Он је подсјетио на све учесталије, бруталне нападе на српске повратнике у ФБиХ, као и на православне светиње.
"Сада желе да отму имовину! Нећемо дозволити да отимају наше светиње, наше храмове, капеле и гробља!", рекао је Кошарац.
