Затражити хитна и конкретна рјешења за проблем отимања српске имовине

Извор:

СРНА

02.02.2026

17:27

Коментари:

0
Фото: АТВ

Замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац рекао је да се у Федерацији БиХ /ФБиХ/ одмах мора престати са праксом књижења имовине Српске православне цркве на БиХ и да ће о том проблему информисати све надлежне институције и затражити хитна конкретна рјешења.

Кошарац је данас у Требињу о том проблему разговарао са митрополитом захумско-херцеговачким и приморским Димитријем и поручио да се мора зауставити и спријечити отимање имовине Српске православне цркве.

"Институције Српске већ су предузеле конкретне кораке и наш задатак је да дамо допринос њиховим напорима да се овај проблем ријеши", написао је Кошарац на Инстаграму.

Он је подсјетио на све учесталије, бруталне нападе на српске повратнике у ФБиХ, као и на православне светиње.

"Сада желе да отму имовину! Нећемо дозволити да отимају наше светиње, наше храмове, капеле и гробља!", рекао је Кошарац.

685d28b351edc Кошарац

Република Српска

Кошарац: Одмах почети рјешавање проблема депоније Ободина

Кошарац је истакао да је Српска православна црква најзначајнији дио српског националног идентитета.

"Чврсто и неупитно смо опредијељени да спријечимо све манипулације и перфидне покушаје отимачине имовине Српске православне цркве и наших светиња", рекао је Кошарац.

Сташа Кошарац

Узимање српске имовине

Коментари (0)
