Кошарац: Одмах почети рјешавање проблема депоније Ободина

Извор:
СРНА
02.02.2026
13:21
Министар спољне трговине и економских односа у Савјету министара Сташа Кошарац изјавио је данас да ће се одмах почети са радом на санацији велике депоније Ободина код Требиња.
- Став градске управе је да је ово проблем који треба ријешити- рекао је Кошарац новинарима у Требињу након састанака са градоначелником Мирком Ћурићем и резидентним представником УНДП-а у БиХ Реноом Мејером са којима је разговарао о развојним пројектима које ресорно министарство реализује у сарадњи са УНДП–ом и Зеленим климатским фондом.
Кошарац је навео да Министарство спољне трговине и економских односа може да повуче одређена међународна финансијска средства из Зеленог климатског фонда и да су зато данас посјетили Требиње.
Он је рекао да је на састанку разговарано о начину рјешавања питања депоније, истакавши да томе одмах треба приступити по фазама.
- Требиње као стратешки град, заслужује да буде еколошки чист град - рекао је Кошарац, који је са Ћурићем и Мејером након састанка у требињској Градској управи, посјетио локалитет градске депоније на Ободини.
Он је навео да је укупан износ за санацију те депоније 16 милиона КМ, наводећи да би било неозбиљно када би се рекло да сва та средстава могу одједном да се обезбиједе, али да ће одмах почети да се ради на том пројекту.
Кошарац је појаснио да ће се видјети, на основу главног пројекта који је урадио УНДП са градом Требињом, шта је то што се може радити у првој фази, било да је ријеч о производњи здраве земље или неким транспортним јединицама или машинама, те да ће се одредити приоритети који треба да се реализују.
Он је додао да је опредјељење институција Републике Српске у стратешким документима да има адекватне политике за управљање отпадом.
Кошарац је рекао да је разговарано и о даљем развоју агротуризма у Требињу, наводећи да већ постоје финансијска средства за које град може да аплицира.
Према његовим ријечима, Министарство спољне трговине и економских односа ће заједно са УНДП-ом финансирати пројекте сеоског туризма у Требињу.
