Олуја руши све пред собом: Градови парализовани, има повријеђених

Јака олуја погодила је данас шпанску покрајину Андалузију, а пет особа је повријеђено у клизиштима насталим због јаких удара вјетра.
Због олује је обустављен саобраћај на ауто-путу између Севиље и Кадиза након што је дрвеће оборено услед удара ветра, а у прекиду је и неколико линија возова између Севиље и Кадиза, као и између Севиље и Малаге, преноси Паис.
Како се наводи координациони центар је примио десетине позива од 7.30 ујутро, углавном у вези с обореним дрвећем, гранама, уличним намештајем, соларним панелима и саобраћајним знаковима, прије свега у општинама у регији Аљарафе у Севиљи посебно Маирена.
У том граду, два грађевинска радника су повређена када је шупа одлетјела у ваздух, а једна жена је повријеђена када се урушио плафон собе.
Поред тога, једна жена је повријеђена када је пао саобраћајни знак у Алкала де Гвадаира, а друга је повријеђена када се урушио зид у Дос Ерманасу.
Саобраћај успорава и незгода на путу између места Камас и Кадиза, у којој се камион преврнуо. Градско веће Севиље превентивно је наредило затварање јавних паркова, гробља и спољних спортских објеката због временских прогноза и жутих упозорења које је издала Државна метеоролошка агенција (АЕМЕТ) на кишу и олује с јаким ударима ветра.
У Андалузији Аемет је издао жуто упозорење на кишу и вјетрове.
