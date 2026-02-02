Logo
Large banner

Москва потврдила: Преговори о Украјини се настављају 4. и 5. фебруара

Извор:

Sputnjik

02.02.2026

11:09

Коментари:

0
Москва потврдила: Преговори о Украјини се настављају 4. и 5. фебруара
Фото: pexels/Lubov Tandit

Портпарол Кремља Дмитриј Песков потврдио је нови термин наредне рунде руско-украјинских преговора у Абу Дабију - они ће бити одржани 4. и 5. јануара.

- Други круг ће се заиста одржати у сриједу-четвртак. Он ће бити одржан у Абу Дабију, то можемо да потврдимо - навео је представник Кремља.

Доктор

Здравље

За смртоносну болест нема лијека: Све креће од овог симптома

Преговори су заиста били планирани од самог почетка - други круг рада групе за питања безбједности био је заказан за протеклу недјељу, али је била потребна додатна усклађеност распореда све три стране - објаснио је Песков.

Тренутно нема конкретних информација у вези са организацијом могућег контакта између руског предсједника Владимира Путина и француског предсједника Емануела Макрона, изјавио је портпарол руског предсједника Дмитриј Песков.

Подијели:

Тагови:

Украјина

Русија

pregovori

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Борислав Бојанић

Хроника

Детаљи потраге за Бојанићем: Покушао убити сина, па усмртио Новограђанина док га је спречавао?

8 ч

0
Возач квада слетио са пута: Задобио тешке повреде

Хроника

Возач квада слетио са пута: Задобио тешке повреде

8 ч

0
Руски напад на Украјину након примирја

Свијет

Готово је примирје: Руси немилосрдно распалили по Украјини

8 ч

0
За 10 година скоро удвостручен број аутомобила у Српској

Друштво

За 10 година скоро удвостручен број аутомобила у Српској

8 ч

0

Више из рубрике

Руски напад на Украјину након примирја

Свијет

Готово је примирје: Руси немилосрдно распалили по Украјини

8 ч

0
Ланчани судар на ауто-путу у Калифорнији

Свијет

Карамбол на ауто-путу: Ланчани судар 59 возила

8 ч

0
Игуане падају са дрвећа: Необичан призор шокирао грађане

Свијет

Игуане падају са дрвећа: Необичан призор шокирао грађане

9 ч

0
Ирански министар поручио Трампу: Спремни смо и за споразум и за рат

Свијет

Ирански министар поручио Трампу: Спремни смо и за споразум и за рат

9 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

38

Није због Бенземе – Роналдо бојкотује и напушта клуб?

19

34

Јахорина све привлачнија домаћим и страним туристима

19

33

У Барселони изведена пионирска трансплатација лица

19

25

Ухапшен Борислав Бојанић

19

22

Фонд солидарности омогућио лијечење више од 1.200 дјеце у иностранству

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner