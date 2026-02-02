Москва потврдила: Преговори о Украјини се настављају 4. и 5. фебруара

Извор:
Портпарол Кремља Дмитриј Песков потврдио је нови термин наредне рунде руско-украјинских преговора у Абу Дабију - они ће бити одржани 4. и 5. јануара.
- Други круг ће се заиста одржати у сриједу-четвртак. Он ће бити одржан у Абу Дабију, то можемо да потврдимо - навео је представник Кремља.
Преговори су заиста били планирани од самог почетка - други круг рада групе за питања безбједности био је заказан за протеклу недјељу, али је била потребна додатна усклађеност распореда све три стране - објаснио је Песков.
Тренутно нема конкретних информација у вези са организацијом могућег контакта између руског предсједника Владимира Путина и француског предсједника Емануела Макрона, изјавио је портпарол руског предсједника Дмитриј Песков.
