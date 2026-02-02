За 10 година скоро удвостручен број аутомобила у Српској

Извор:
02.02.2026
У Републици Српској је у последњих 10 година забиљежен велики раст броја регистрованих путничких аутомобила, те је од 279.399 регистрованих путничких аутомобила у 2015. години, тај број у 2024. години повећан на 404.789, што је раст од 44,9 одсто, подаци су Републичког завода за статистику.
Слична ситуација је и када се посматра по градовима, па је тако у Бањалуци 2015. године био регистрован 53.221 путнички аутомобил, да би у међувремену дошло до раста 44,1 одсто, односно на 76.714 аутомобила у 2024. години.
У Бијељини је у посматраном периоду забиљежен раст броја аутомобила од 40,9 одсто, односно од 28.138 у 2015. години на 39.659 регистрованих аутомобила у 2024. години.
У Источном Сарајеву је забиљежен и већи процентуални раст 55,1 одсто, пошто је 2015. године било 16.278, а 2024. године 25.240 регистрованих путничких аутомобила.
У најјужнијем граду Републике Српске Требињу, број аутомобила је у посматраном периоду растао за 51,6 одсто, са 8.098 колико је било забиљежено 2015. године, на 12.275 регистрованих путничких аутомобила 2024. године.
