Ноћно преједање је сигнал који шаље тијело: Не игноришите га

02.02.2026
10:53
Коментари:0
Током дана сте дисциплиновани, бирате салате, смутије и „чисту“ храну, одрађујете тренинг и имате осјећај да радите све како треба. А онда дође вече. Кућа утихне, напетост попусти и одједном сте опет у кухињи. Почнете са једним кексом, па још једним, па мало чипса, па неколико кашика сладоледа. Послије тога долази осјећај кривице и питање које се стално понавља: „Зашто немам довољно воље?“
Све више људи има исти образац: током дана једу „савршено“, а увече губе контролу. Дијететичари објашњавају да то није слаб карактер, већ погрешно гориво.
Свијет
Карамбол на ауто-путу: Ланчани судар 59 возила
Америчка дијететичарка Келси Куник каже да ову реченицу чује готово сваког дана. И додаје да одговор скоро никада није у слабој дисциплини или „зависности од хране“, већ у нечему много једноставнијем – у томе колико и шта једемо током дана.
Једна од њених клијенткиња, названа Сара ради заштите приватности, годинама је водила исту битку. У тридесетим је, запослена, физички активна и већ дуго покушава да једе „здраво“. Током тинејџерских година прошла је кроз бројне дијете: нискокалоричне, без угљених хидрата, без грицкалица, али се сваки пут враћала истом обрасцу – увече би изгубила контролу и јела храну коју заправо ни не жели.
Када је Куник анализирала њен типичан дан, слика је постала јасна. Сара је јутро започињала тренингом, а доручак јој је био смути од бадемовог млијека, мало спанаћа и бобичастог воћа, што је око 150 калорија. Ручак је најчешће била салата са поврћем, мало воћа и неколико пиринчаних крекера. Све је дјеловало „здраво“, али је заправо било екстремно сиромашно енергијом, протеинима и мастима.
Регион
Ланчани судар у Словенији: Запалио се камион, два возача у болници
До касног поподнева, Сара је била исцрпљена и гладна, али је то игнорисала. А онда би, чим би стигла кући, њено тијело преузело ствар. Не зато што јој је воља била слаба, већ зато што је организам био у режиму преживљавања. До 18 часова често не би унела ни 500 калорија. Мозак у таквој ситуацији шаље снажне сигнале за брзом, калоричном храном, управо оном коју најчешће једемо увече.
Другим ријечима, вечерње преједање није било емоционални проблем, већ биолошка реакција на хроничну глад током дана.
Рјешење је, парадоксално, било у томе да Сара почне да једе више, али паметније. У њен доручак су додати протеини, грчки јогурт и чиа сјеменке, тако да је дан почињала са око 30 грама протеина и више од 400 калорија.
Ручак је обогаћен леблебијом, орашастим плодовима и сложеним угљеним хидратима попут батата и интегралне или питe од хељде. Уведен је и обавезан поподневни међуоброк, како не би долазила кући потпуно исцрпљена.
БиХ
Земљотрес погодио БиХ
Већ послије двије недјеље, ноћно преједање се смањило за више од 75 одсто. Имала је више енергије, стабилнији апетит и први пут послије дуго времена није осјећала да јој храна „измиче из руку“.
Овај образац је, кажу стручњаци, изузетно чест у савременом начину живота. Учени смо да током дана једемо што мање, да игноришемо глад и да будемо „дисциплиновани“.
Али, тијело памти. Ако му ускраћујемо гориво, оно ће га касније тражити. Гласно и упорно.
Србија
Погледајте спектакуларну акцију у којој је заплијењено 500.000 таблета
Зато, ако сваке вечери имате осјећај да губите контролу пред фрижидером, можда вам не треба јача воља, већ бољи доручак, конкретнији ручак и један мали међуоброк поподне, пише Политика магазин.
Здравље
8 ч0
Здравље
9 ч0
Здравље
13 ч0
Здравље
22 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму