Опрезно са ове три намирнице уколико имате висок притисак

02.02.2026

10:31

Опрезно са ове три намирнице уколико имате висок притисак
Фото: Принтскрин/Јутјуб

Висок крвни притисак представља један од главних фактора ризика за кардиоваскуларне болести, које су и даље водећи узрок смртности на нашим просторима.

Иако се код неких људи развија без јасног узрока, стручњаци истичу да правилна исхрана може имати пресудну улогу у његовој контроли.

Како би се смањио ризик од хипертензије, препоручује се ограничавање уноса хране богате засићеним мастима и натријумом. Управо скривена со у намирницама које свакодневно конзумирамо често представља највећи проблем — нарочито када је ријеч о индустријски прерађеној храни.

ilu-lisice-zatvor-28082025

Регион

Кувар напао полицију, па скинуо гаће: Ево какву је казну добио

Нова студија истраживача са Медицинског факултета Џонс Хопкинс указује да план исхране са ниским садржајем натријума и засићених масти, познат као "даш" дијета, може значајно допринијети снижењу крвног притиска код особа са дијабетесом типа 2.

Кисели краставци

Омиљени додатак сендвичима може бити директно повезан с повишеним крвним притиском.

Иако садрже одређене хранљиве састојке, кисели краставчићи имају изузетно висок садржај натријума.

"Један велики кисели краставац садржи више од двије трећине идеалне дневне количине натријума за одраслу особу", упозорава регистрована дијететичарка Девон.

Кокосово уље

Често се представља као здравија алтернатива путеру или масти, али нутриционисти упозоравају на опрез.

Кокосово уље садржи око 90 одсто засићених масти, што је више него у путеру, говеђој или свињској масти.

Професор Волтер Вилет са Харвардске школе јавног здравља истиче да прекомјеран унос засићених масти може негативно утицати на здравље срца.

Хљеб

Мало ко хљеб повезује с високим садржајем соли, али управо он може значајно допринијети дневном уносу натријума.

Једно парче хљеба у просјеку садржи између 100 и 200 милиграма натријума, што значи да сендвич може обезбиједити и до половине препоручене дневне количине.

(Б92)

