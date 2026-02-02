Кувар напао полицију, па скинуо гаће: Ево какву је казну добио

Извор:
Јутарњи.хр
02.02.2026
10:29
Тотално узнемирен био је посрнули загребачки кувар А. Б. (51) након што га је полиција ухапсила у рано јутро 7. јануара ове године.
Јер, осим што је полицајце у службеном возилу током вожње вријеђао погрдним ријечима да су "ђубрад и стока", с непристојним понашањем наставио је и у згради Општинског прекршајног суда у Загребу.
На портирници, а потом и у просторији судског притвора, уочи судске расправе, на сав је глас понављао исте увреде и допуњавао их новима псујући им успут мајку, уз поруку: "Видјећете ви кад изађем, смрадови".
Све се то одвијало наочиглед згрожених странки, запослених и грађана у пролазу.
Међутим, ни тада се није зауставио па је, протествујући, јер је ваљда сматрао да је на кривом мјесту, ничим изазван скинуо хлаче и гаће, пише Јутарњи лист.
Мјештани села Кути пет дана на блокадама, градске власти их не виде
Затим је, гибајући куковима, махао по притворском дијелу зграде суда и викао: "Ево, оваквог ме водите пред суца нека сви виде!"
На крају је зарадио додатну пријаву због кршења чланака 6., 14. и 17. Закона о прекршајима против јавног реда и мира па га је прекршајна суткиња казнила условном казном затвора у трајању од 30 дана. Уједно му је одређена и посебна мјера лијечења па је, умјесто на слободи, завршио у ПБ Врапче.
Трошкове суђења не мора платити.
