Уређаји који вам празне новчанике: Ово су највећи "потрошачи" струје у вашем дому

Међу најважнијим питањима која муче грађане током хладних дана су: колико троше клима-уређаји, гријалице, ТА пећи и које енергетски ефикасне алтернативе могу смањити ове трошкове.
Енергетски стручњак Јован Вујасиновић, истиче кључне информације о потрошњи и ефикасним рјешењима за зимске мјесеце. У домаћинствима, гријалице и ТА пећи представљају највеће потрошаче електричне енергије током зиме.
Вујасиновић објашњава да су ово уређаји са врло ниским степеном енергетске ефикасности. Класификовани су као уређаји који троше много енергије у односу на количину топлоте коју пружају.
Гријалице, које се често користе као брзи начин гријања малих просторија, троше значајну количину струје, а у истој категорији су и ТА пећи, које ипак имају предност у односу на гријалице јер троше енергију ноћу у јефтинијој тарифи. На другој страни, клима-уређаји представљају ефикаснију алтернативу, посебно оне са инвертерима.
Клима са инвертером је у суштини топлотна пумпа ваздух. Такве топлотне пумпе су већ ефикасне, али су још бољи избор топлотне пумпе ваздух–вода и вода–вода. Према ријечима Јована Вујасиновића, топлотне пумпе су најефикаснији системи за гријање и могу значајно смањити потрошњу енергије, уз обезбјеђивање оптималних услова за гријање.
Међутим, најефикаснији начин за смањење рачуна за струју и постизање енергетске ефикасности јесте уградња соларних панела.Вујасиновић наглашава да су соларни панели кључни за дугорочне уштеде. Када домаћинства производе сопствену електричну енергију, они се стављају у позицију да драстично смање своје мјесечне рачуне за струју – чак до 70%.
Један од кључних фактора у промовисању енергетске ефикасности је постојање субвенција за унапређење енергетске ефикасности домаћинстава. Ово укључује субвенционисање уградње топлотних пумпи, соларних панела, као и замјене столарије и изолација објеката, што све доприноси смањењу потрошње енергије и повећању комфора у домовима, пише Мондо.
Кроз овакве субвенције, грађани могу да постигну значајне уштеде, а у исто вријеме да побољшају енергетску ефикасност својих домова. Вујасиновић такође истиче да је енергетска независност један од главних разлога зашто би домаћинства требало да инвестирају у топлотне пумпе и соларне панеле.
