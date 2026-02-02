Logo
Large banner

Уређаји који вам празне новчанике: Ово су највећи "потрошачи" струје у вашем дому

02.02.2026

10:13

Коментари:

0
Уређаји који вам празне новчанике: Ово су највећи "потрошачи" струје у вашем дому
Фото: Unsplash

Међу најважнијим питањима која муче грађане током хладних дана су: колико троше клима-уређаји, гријалице, ТА пећи и које енергетски ефикасне алтернативе могу смањити ове трошкове.

Енергетски стручњак Јован Вујасиновић, истиче кључне информације о потрошњи и ефикасним рјешењима за зимске мјесеце. У домаћинствима, гријалице и ТА пећи представљају највеће потрошаче електричне енергије током зиме.

Вујасиновић објашњава да су ово уређаји са врло ниским степеном енергетске ефикасности. Класификовани су као уређаји који троше много енергије у односу на количину топлоте коју пружају.

полиција-Република Српска-лисице

Хроника

Бијељинац ухапшен због крађе горива са камиона на пумпи у Зворнику

Гријалице, које се често користе као брзи начин гријања малих просторија, троше значајну количину струје, а у истој категорији су и ТА пећи, које ипак имају предност у односу на гријалице јер троше енергију ноћу у јефтинијој тарифи. На другој страни, клима-уређаји представљају ефикаснију алтернативу, посебно оне са инвертерима.

Клима са инвертером је у суштини топлотна пумпа ваздух. Такве топлотне пумпе су већ ефикасне, али су још бољи избор топлотне пумпе ваздух–вода и вода–вода. Према ријечима Јована Вујасиновића, топлотне пумпе су најефикаснији системи за гријање и могу значајно смањити потрошњу енергије, уз обезбјеђивање оптималних услова за гријање.

Међутим, најефикаснији начин за смањење рачуна за струју и постизање енергетске ефикасности јесте уградња соларних панела.Вујасиновић наглашава да су соларни панели кључни за дугорочне уштеде. Када домаћинства производе сопствену електричну енергију, они се стављају у позицију да драстично смање своје мјесечне рачуне за струју – чак до 70%.

Један од кључних фактора у промовисању енергетске ефикасности је постојање субвенција за унапређење енергетске ефикасности домаћинстава. Ово укључује субвенционисање уградње топлотних пумпи, соларних панела, као и замјене столарије и изолација објеката, што све доприноси смањењу потрошње енергије и повећању комфора у домовима, пише Мондо.

Кроз овакве субвенције, грађани могу да постигну значајне уштеде, а у исто вријеме да побољшају енергетску ефикасност својих домова. Вујасиновић такође истиче да је енергетска независност један од главних разлога зашто би домаћинства требало да инвестирају у топлотне пумпе и соларне панеле.

Подијели:

Тагови:

новац

novčanik

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Намирнице које обавезно треба замрзавати

Савјети

Намирнице које обавезно треба замрзавати

11 ч

0
Да ли и ви зими правите ову грешку: Ево како да провјетрите просторију, а не изгубите топлоту

Савјети

Да ли и ви зими правите ову грешку: Ево како да провјетрите просторију, а не изгубите топлоту

23 ч

0
Убаците сув пешкир у пуну машину за сушење веша и бићете одушевљени резултатима

Савјети

Убаците сув пешкир у пуну машину за сушење веша и бићете одушевљени резултатима

1 д

0
Ове биљке најбоље упијају влагу: Идеалне су за купатило

Савјети

Ове биљке најбоље упијају влагу: Идеалне су за купатило

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

22

Фонд солидарности омогућио лијечење више од 1.200 дјеце у иностранству

19

17

Требињска депонија вапи за рјешењем

19

14

Остојић: Наше обавезе које постоје према удружењу пензионера биће реализоване

19

09

Све значајнија позиција српске на међународном нивоу

19

02

Маја Николић се скинула на Грмечу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner