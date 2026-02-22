Logo
Авганистан најавио освету Пакистану

22.02.2026

14:24

Коментари:

0
Талибани Авганистан
Фото: Nava Jamshidi/Tanjug/AP

Пакистанска војска извела је јутрос ваздушне нападе у Авганистану, циљајући, како је назвала, "логоре и скровишта" наоружаних група које стоје иза низа недавних напада.

Министарство информисања у Пакистану саопћило је да је војска те земље провела "селективне операције засноване на обавјештајним подацима" против седам кампова и скровишта која припадају пакистанским талибанима и њиховим подружницама.

Пакистанско министарство је саопштило да има "увјерљиве доказе" да су недавне нападе у Исламабаду, као и у сјеверозападним окрузима Бајаур и Бану, починили борци по "налогу њиховог руководства и надређених са сједиштем у Авганистану".

С друге стране, из Авганистана су стигле осуде овог напада. Наведено је да је погођена вјерска школа, као и кућа, што је резултирало десетинама смртних случајева и повреда.

Навели су да се овим нападима крше међународна права и принципи добросусједских односа.

"Сматрамо пакистанску војску одговорном за нападе на цивиле и вјерске објекте. На ове нападе ћемо одговорити у догледно вријеме одмјереним и одговарајућим одговором", наводи се у саопштењу авганистанских власти.

talibani

avganistan

Pakistan

