Авганистан најавио освету Пакистану

22.02.2026
14:24
Коментари:0
Пакистанска војска извела је јутрос ваздушне нападе у Авганистану, циљајући, како је назвала, "логоре и скровишта" наоружаних група које стоје иза низа недавних напада.
Министарство информисања у Пакистану саопћило је да је војска те земље провела "селективне операције засноване на обавјештајним подацима" против седам кампова и скровишта која припадају пакистанским талибанима и њиховим подружницама.
Пакистанско министарство је саопштило да има "увјерљиве доказе" да су недавне нападе у Исламабаду, као и у сјеверозападним окрузима Бајаур и Бану, починили борци по "налогу њиховог руководства и надређених са сједиштем у Авганистану".
С друге стране, из Авганистана су стигле осуде овог напада. Наведено је да је погођена вјерска школа, као и кућа, што је резултирало десетинама смртних случајева и повреда.
Навели су да се овим нападима крше међународна права и принципи добросусједских односа.
"Сматрамо пакистанску војску одговорном за нападе на цивиле и вјерске објекте. На ове нападе ћемо одговорити у догледно вријеме одмјереним и одговарајућим одговором", наводи се у саопштењу авганистанских власти.
Занимљивости
2 ч0
Остали спортови
3 ч0
Регион
3 ч0
Регион
3 ч0
Најновије
Најчитаније
16
57
16
51
16
45
16
41
16
36
Тренутно на програму