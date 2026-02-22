Logo
Large banner

Орбан: Обезбиједићемо снабдијевање горивом

Извор:

СРНА

22.02.2026

13:30

Коментари:

0
Орбан: Обезбиједићемо снабдијевање горивом
Фото: Tanjug/Photo/Geert Vanden Wijngaert

Мађарски премијер Виктор Орбан саопштио је да ће држава обезбиједити снабдијевање горивом и навео три контрамјере против Украјине поводом затварања цјевовода "Дружба" за транспорт руске нафте.

- Контрамјере: нема испорука дизела из Мађарске у Украјину, одбијање било каквог војног кредита Украјини и нема подршке за санкције /Русији/. Двадесети пакет санкција /ЕУ/ биће одбијен - објавио је Орбан на "Иксу".

Он је рекао да Будимпешта неће сједити скрштених руку поводом затварања "Дружбе" и да контрамјере остају на снази док се не наставе испоруке нафте.

Подијели:

Таг :

Виктор Орбан

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Мелина, ипак, неће на "луди камен"

Сцена

Мелина, ипак, неће на "луди камен"

3 ч

0
Дуге колоне на излазу из БиХ

Друштво

Дуге колоне на излазу из БиХ

3 ч

0
Трамп разматра ликвидацију сина ајатолаха и водећих мула?!

Свијет

Трамп разматра ликвидацију сина ајатолаха и водећих мула?!

4 ч

0
На сјевероистоку Словеније око 3.000 потрошача већ трећи дан без струје

Регион

На сјевероистоку Словеније око 3.000 потрошача већ трећи дан без струје

4 ч

0

Више из рубрике

Трамп разматра ликвидацију сина ајатолаха и водећих мула?!

Свијет

Трамп разматра ликвидацију сина ајатолаха и водећих мула?!

4 ч

0
Сијарто: Брисел планира 20. пакет санкција - Мађарска неће подржати

Свијет

Сијарто: Брисел планира 20. пакет санкција - Мађарска неће подржати

5 ч

0
Авион Ер Франса се по полијетању хитно вратио на аеродром: Чуле се детонације

Свијет

Авион Ер Франса се по полијетању хитно вратио на аеродром: Чуле се детонације

5 ч

0
Појавио се узнемирујући снимак: Аутобус пропао кроз лед у најдубље језеро, само једна особа преживјела

Свијет

Појавио се узнемирујући снимак: Аутобус пропао кроз лед у најдубље језеро, само једна особа преживјела

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

57

Фармери на мукама: Тржиште јаја потреса нови проблем

16

51

Познато ко је мушкарац који је убијен на Трамповом имању, породица пријавила нестанак

16

45

Гробари оскрнавили Звездин семафор на Маракани, ево шта су написали

16

41

Трагичан епилог потраге! Пронађена тијела двојице роболоваца

16

36

Осетковски у Партизану – потписао нови уговор

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner