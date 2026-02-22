Орбан: Обезбиједићемо снабдијевање горивом

Извор:
Мађарски премијер Виктор Орбан саопштио је да ће држава обезбиједити снабдијевање горивом и навео три контрамјере против Украјине поводом затварања цјевовода "Дружба" за транспорт руске нафте.
- Контрамјере: нема испорука дизела из Мађарске у Украјину, одбијање било каквог војног кредита Украјини и нема подршке за санкције /Русији/. Двадесети пакет санкција /ЕУ/ биће одбијен - објавио је Орбан на "Иксу".
Он је рекао да Будимпешта неће сједити скрштених руку поводом затварања "Дружбе" и да контрамјере остају на снази док се не наставе испоруке нафте.
❗️ We will not stand idly by while the Friendship oil pipeline is shut down. We will secure Hungary’s fuel supply and take necessary countermeasures until shipments resume.— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) February 22, 2026
Countermeasures:
❌ No diesel shipments from Hungary to Ukraine.
❌ Refusal of any military loan to… pic.twitter.com/piFC51eWZW
