Призор који слама срце: Након одбацивања мајмунче Панч коначно стекао пријатеља

Срцепарајући призор из Зоолошког врта у Јапану обишао је планету и изазвао емотивне реакције корисника где је шестомесечно Макакији младунче, названо Панч, које је мајка одбацила, па затим и други мајмуни из Зоо врта, па је утеху пронашао у плишаном орангутану. Међутим. ова прича ипак има срећан крај, јер по новим снимцима који круже друштвеним мрежама. Панч је коначно успио да стекне пријатеља и изгледа другу мајку.
Подсјетимо, мајмун је постао вирална сензација пошто су на мрежама осванули снимци на којима чврсто грли плишану играчку, која му вјероватно служи као “замјена” за мајку.
Према извјештајима локалних медија, Панч је рођен јула 2025. године, али га је мајка убрзо одбацила. Тада су на сцену ступили чувари зоо врта, који су га преузели и хранили, пажљиво пратећи његов развој.
Бебе мајмуни се инстинктивно држе својих мајки, па су чувари понудили Панчу ћебад и плишане играчке како би му ублажили осјећај анксиозности и напуштености. Од тада не испушта плишаног орангутана.
Панч је у међувремену био одбијен и од стране групе, па се везао за чувара Зоо врта који их храни.
@janghuibin1 punch-kun #punch #zoo #fyppp #monkey ♬ suara asli || 𝕮𝖆𝖕𝖈𝖚𝖙 - lulu
Ово је изазвало јаке реакције на друштвеним мрежама, а сада је корисницима лакнуло кад су видјели да је Панч стекао пријатеља. Овај мали мајмун је уједино свијет који је навијао за њега, а многи људи су коментарисали на друштвеним мрежама: "Хоћу да одлетим у Јапан да га усвојим". Многи су заплакали на овај призор и прокоментарисали "Молим вас јавите да је Панч добро"....
Сад се. изгледа, Панч уклапа у друштво и добија помоћ од неких старијих мајмуна. На преслатком снимку се види како га уче да се пење.
